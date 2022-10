Branky a nahrávky: 8. Turek (Koška), 13. Sitter (Šafář, Sitter), 20. Král (Novotný), 22. Koška (Schmidt, Korous), 29. Sitter (Podskalský), 36. Schmidt (Šaršok, Turek), 46. Šafář (Šaršok, Předota), 56. Šafář (Klíma), 57. Korous (Předota).

Sestavy - HC Vimperk: R. Podskalský — J. Lang, J. Předota, J. Šaršok, M. Horejš, L. Turek — T. Koška, J. Sitter, R. Sitter, J. Šafář, B. Král, J. Paukner, V. Korous, L. Holub, M. Klíma, P. Novotný, T. Schmidt. Božetice: M. Grulich (M. Čunát) — P. Jíška, T. Keřka, P. Mareš, P. Hošek, T. Hošek — D. Bartůněk, M. Buriánek, M. Ryška, P. Bouška, P. Hlaváč, J. Tkáčik, M. Jelínek, L. Nevolný.

Na úvod sezony si domácí hokejisté s chutí zastříleli a spokojeno bylo na tři stovky fanoušků. "Neproměnili jsme mraky šancí. Od druhé části jsme hráli v trénikovém rytmu. Všichni chtěli vykoupat brankáře, byla tam spousta nahrávek a málo střel," měl určité výhrady k výkonu i přes vysokou výhru trenér Vimperka Milan Řehoř.

Hned v prvním utkání vychytal nulu gólman Radek Podskalský. "V kabině jsme si řekli, že si jdeme pro body a nic jiného než výhru nebereme. Každý k tomu přistoupil zodpovědně a na utkání se dobře připravil. Myslím si, že zápas byl od začátku v naší režii. Soupeř občas zahrozil z protiútoku, ale nám se to vždycky povedlo vyřešit. Kluky bych chtěl pochválit, že zůstali koncentrovaní až do konce zápasu. Nula je jen třešnička na dortu. Pokladník Lukáš Turek už na mě v šatně něco pokřikoval, takže si myslím, že ho budu muset navštívit a bude mě to stát nějakou tu kačku," komentoval utání s úsměve, vimperský gólman.

Zdroj: HC Vimperk