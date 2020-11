„Hokej nám všem hodně chybí, rádi bychom začali co nejdříve,“ svěřil se s aktuálními pocity hráčů i funkcionářů klubu předseda HC Vimperk Pavel Předota.

Hokejisté jsou bez svého sportu již více než měsíc a udržovat se v kondici musejí sami. „Nedělali jsme žádné individuální plány. Někdo chodí do práce, jiný zase studuje, je to zkrátka na každém hráči, jak se bude udržovat v kondici. Jsou to všechno kluci, kteří mají svůj sport rádi a i v těchto chvílích tomu dávají maximum, co jim práce a zdraví dovolí,“ uvedl k současné situaci Pavel Předota.

I ve Vimperku se snaží dohlédnout na světlo na konci tunelu. „Snad se v nějakém rozumném horizontu opět začne. Hovoří se o půlce prosince, osobně to vidím spíše až kolem Vánoc. Ale už aby to bylo,“ živí naději na restart soutěže předseda vimperského hokeje a pokračuje: „Hovoří se o dvou variantách pokračování. Buď dohrát jen jedno kolo, nebo to dát natvrdo se dvěma zápasy v pátek a v neděli a odehrát to celé. Ve Vimperku jsme pro, aby se hrálo co nejvíce. Sice budou zpočátku chybět tréninky, ale hráči se do toho rychle dostanou.“

Krajská liga by se však hrála v jiném režimu než naše nejvyšší hokejová soutěž. „Samozřejmě v našich podmínkách není možné testovat hráče před každým zápasem. Je jasné, že soutěž může ovlivnit covid a s ním spojená případná karanténa. Ale je třeba začít hrát. Když to chybí takovým starým pardálům jako jsem já, tak u mladých hráčů to je dvojnásob,“ doplňuje Pavel Předota s tím, že nemá zprávy o tom, že by někdo z kádru vimperského týmu na podzim prodělal koronavirus.

Pokud Krajská liga skutečně začne a je jedno zda v půlce prosince či po Novém roce, může to být bez diváků. „Je jasné, že na prvním místě je zdraví a musíme počítat s tím, že se to může rozběhnout bez diváků. Pro nás by to sice znamenalo náklady navíc, protože vstupné nám pokryje zápasovou režii co se týče ledu, rozhodčích, časoměřiče a podobně, ale jak říkám, na prvním místě je zdraví,“ doplňuje předseda HC Vimperk