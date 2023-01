Branky: 20. J. Krcho (Andele, Fučík), 57. V. Krcho (Svoboda, Michalec), 61. V. Krcho (J. Krcho) - 19. J. Předota (J. Sitter, Korous), 42. Kašpar (J. Předota, J. Sitter). Rozhodčí: Novotný - Svoboda, Komzák. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1.

Sestava HC Vimperk: Dvořák - Turek, Předota, Šaršok, Jan Lang, Horejš, Topinka - J. Sitter, Šafář, Kašpar, R. Sitter, Korous, Novotný, Paukner, Holub, Koška. Trenéři: Předota a Drabeš.

Vimperští měli soupeři co oplácet, doma s ním prohráli 2:12. Nyní se však nacházejí v naprosto jiném rozpoložení a srdnatě bojují o play off. Po sobotní porážce Radomyšle bylo jasné, že se vítěz duelu dotáhne na sedmé místo. Vimperští dvakrát vedli, ale domácí dokázali vždy srovnat. Rozhodující úder přišel 18 sekund po začátku prodloužení a druhý bod získal domácí Slavoj.

"První třetina byla z obou stran opatrná. Každý tým si uvědomoval vážnost utkání. My jsme úplně nehráli to, co jsme si řekli. Od druhé třetiny se naše hra zvedla. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že zápas vyhrajeme. Podařilo se nám jít do vedení 1:2, ale brzdila nás častá vyloučení. Nerad bych se nějak dlouze vyjadřoval k výkonu rozhodčích, ale myslím si, že to nebylo úplně ono. Krumlov vyrovnal tři minuty před koncem a zápas šel do prodloužení. Tam už je to vabank. Domácí byli šťastnější. Mrzí nás, že se nám nepodařilo zápas dotáhnout do vítězného konce," komentoval duel vimperský trenér Karel Drabeš.

V dalším kole zajíždějí Vimperští v neděi 15. ledna na led Hluboké, která má formu jako hrom. Nyní zvítězila na ledě vedoucích Samsonů 7:2 a stejným výsledkem druhý den vyprovodila i J. Hradec.

Aktuální tabulka:

1. HC Samson Č. Budějovice 16 12 0 0 4 96:43 36

2. HC Milevsko 1934 15 9 2 0 4 65:41 31

3. TJ Hluboká nad Vltavou 14 7 4 1 2 67:39 30

4. Loko. Veselí nad Lužnicí 16 9 0 1 6 93:72 28

5. Spartak Soběslav 16 8 1 2 5 63:58 28

6. HC Strakonice 16 9 0 0 7 73:71 27

7. Sokol Radomyšl 15 6 1 1 7 69:71 21

8. Slavoj Český Krumlov 15 6 1 0 8 79:60 20

9. HC Vimperk 15 5 1 2 7 48:61 19

10. HC Střelci Jindř. Hradec 16 2 0 4 10 48:95 10

11. Božetice 16 1 1 0 14 54:144 5