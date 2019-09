Znovu s Kloučkem v brance přitom hosté nezačali vůbec dobře. Už ve druhé minutě inkasovali, když si českobudějovický gólman srazil do branky nahození Machače.

Jenže pak už bylo všechno dle očekávaného scénáře. Motor začal plnit roli favorita a čtyřmi góly ještě do první přestávky otočil skóre. Do konce zápaau přidal ještě další tři branky a s přehledem zvítězil.

Mimořádnou formu má v úvodu sezony posila ze Slavie Jan Veselý, který se blýskl hattrickem a celkově nastřílel v úvodních dvou kolech pět branek. Další góly přidali Holec, Karabáček, M. Novák a Prokeš.

Branky a nahrávky: 2. Machač (Matýs, J. Müller) – 7. Holec (Venkrbec, Vydarený), 17. J. Veselý (M. Novák, Pavel), 18. Karabáček (Prokeš), 19. J. Veselý (Pýcha, Endál), 22. M. Novák (Gilbert), 40. Prokeš (Babka), 46. J. Veselý (Lytvynov, J. Kloz). Vyloučení: 4:4, využití: 0:3, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Petružálek, Zubzanda - Tichý, Janíček. Diváci: 401.

ČEZ Motor: Klouček – Plášil, Suchánek, Pavel, Pýcha, Lytvynov, Vydarený - M. Novák, Kloz, J. Veselý - Zd. Doležal, Gilbert, Babka - Endál, Prokeš, Karabáček - Holec, Venkrbec, Christov. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Tomáš Hamara (Kadaň): „Soupeř byl ve všech ohledech lepší, což dokresluje i výsledek. Byl silnější na kotouči, rychleji bruslil, přehrál nás úplně ve všem. Nebyli jsme schopni Motoru klást větší odpor."

Václav Prospal (Motor): „Utkání se mi hodnotí velice dobře, jelikož jsme dokázali vsítit sedm branek na půdě soupeře. Do Kadaně jsme jeli s respektem, protože odehrála velmi dobrý zápas v Jihlavě. Chtěli jsme ale získat tři body. První dvě střídání byla dobrá, ve třetím nám už soupeř dal gól. To se někdy stává. Kluci nepřestali hrát a v první dvacetiminutovce ještě stačili otočit čtyřmi přesnými střelami výsledek. Poté jsme střetnutí měli pod kontrolou až do samého konce.“