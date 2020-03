Trenér táborské hokejové party Arpád Györi tak mohl své posezónní hodnocení otevřít mnohem dříve, než očekával. „Je to obrovská škoda,“ povzdechl si.

Bilancování uplynulé sezony je vhodné začít poněkud neobvykle: od jejího trpkého konce. Jak intenzivní pocity vás v posledních dnech provázely?

Je třeba říct, že jsme situaci rozebírali v podstatě už před startem předkola a věděli jsme, že visí ve vzduchu velké problémy. Všechna opatření samozřejmě respektujeme a jsou nutná, ale z čistě sportovního hlediska je to pro nás obrovská škoda. Cítil jsem, že je v mužstvu velmi dobré klima a pohoda. Že kluci prostě chtějí udělat fanouškům radost a završit sezonu úspěchem.

Kam až podle vás mohlo mužstvo dojít?

To je těžké odhadnout. Pravdou je, že základní část ukázala, jakou má tým sílu a potenciál. Kluci se dokázali semknout, parta byla výborná… Věřili jsme, že by mohla být letošní sezona dlouhá. Bohužel ale všechno skončilo tak, jak skončilo.

Ohlédněme se za tím, co se v uplynulém ročníku stihlo odehrát. Po předchozí bídné sezoně se táborský kádr výrazně obměnil a na ledě to bylo už od začátku znát…

Je to tak. Už příprava naznačovala markantní posun ve výkonnosti. Přišli k nám kvalitní hráči, kteří měli zájem tady působit, a navíc se mužstvo doplnilo ještě těsně před začátkem sezony i v jejím průběhu. Přiznám se, že jsme se až báli toho, jak dobře se příprava odvíjela; obvykle se totiž stává, že ostrý vstup do sezony je pak o to horší. Nám ale začátek soutěže vyšel velice dobře, což bylo důležité. V první čtvrtině jsme sice dvakrát prohráli, ale v obou případech to bylo tak trochu smolné. Na Kobře jsme odvedli opravdu výborný výkon, kterému chybělo jen více gólů, domácí zápas s Kolínem jsme ztratili v poslední třetině z vedení 2:0. I tak jsme ale tušili, že by se pro nás mohla sezona vyvíjet dobře.

V dalších fázích základní části se vám přesto nevyhnulo několik výpadků. Co za nimi vězelo?

Druhou čtvrtinu jsme zahájili dvěma jednoznačnými zápasy s Číňany, pak se nám povedl zápas v Příbrami, ale následně jsme doma zaslouženě prohráli s Kobrou. Něco podobného nás pak na přelomu druhé a třetí čtvrtiny soutěže postihlo častěji. Venku jsme třeba odehráli výborný zápas, ale když jsme to měli doma potvrdit, přišla ztráta. Prohraná utkání s David Servisem, Příbramí nebo s Kolínem nás v těchto fázích hodně mrzela…

Čím si vysvětlujete, že se týmu více dařilo na stadionech soupeřů?

Hodně lidí se mne na to během sezony ptalo. Podle mne se projevilo, že bylo v mužstvu hodně mladých hráčů, kteří to někdy nezvládli v hlavách. Venku jsme působili podstatně uvolněnějším dojmem, ale doma na nás doléhala jakási nervozita. Snaha nám rozhodně nechyběla, zápas jsme často výborně rozehráli, ale pak se stalo něco nepříznivého a my začali panikařit. Navíc nám vázla produktivita. Soupeře jsme obvykle přestříleli, ale góly chyběly. Postupně si to ale sedlo a naše výkony šly v tomto směru nahoru.

Přispěl k tomu bezesporu i prosincový návrat Jakuba Matušíka z Havlíčkova Brodu, souhlasíte?

Jednoznačně ano. Kuba je zkušený hráč, který umí vzít klíčové situace na sebe. Hned v prvním zápase po svém příchodu dal v Příbrami důležitý gól a podobně nám pomohl i v dalších zápasech. Navíc nám jeho návrat vyřešil problém s nedostatkem centrů, který ještě vzrostl vinou dlouhodobého zranění Honzy Trummera. Přínosný pro nás byl jednoznačně i další návrat Davida Blažka ze studií ve Švédsku. Věděli jsme, že měl dlouhou herní pauzu, ale on to zvládl velmi dobře, a navíc se mu překvapivě dařilo i střelecky.

S příchodem nového roku nastartoval tým výtečné období, což mu nakonec vyneslo druhé místo v tabulce a přímý postup do semifinále. Překvapilo vás takové tažení?

Jak už jsem řekl, mužstvo mělo velký potenciál. Jeho hra se postupně ustálila, a navíc nám pomohli i oba navrátivší se hráči. Klíčový vzestup přišel už na přelomu prosince a ledna, kdy jsme zvládli derby s Pískem a David Servisem a hned po novém roce na to navázali vítězstvím v Kolíně. V sedmnácti posledních zápasech základní části jsme nakonec prohráli jen třikrát, což bylo výborné. Bylo vidět, jak moc kluky hokej baví. Jak už bylo řečeno, je mi moc líto, že na to nemohli navázat v play-off.

Boje o přední pozice ve skupině Střed byly hodně napínavé. Jak jste to vnímal?

Je nutné to vzít od začátku. Ještě před soutěží odstoupil Nymburk a nevědělo se, co čekat od čínského soupeře. Ten samozřejmě na úroveň soutěže nakonec nestačil, ale v průběhu sezony to byl zajímavý faktor. Nikdo nechtěl být tím, kdo s ním jako první prohraje (úsměv)…! Na prvních pěti místech se to nakonec tahalo do poslední chvíle. Co jsme se tak bavili s lidmi ze skupiny Sever, tam tolik vyrovnaných týmů nebylo. My jsme chtěli začínat play-off doma a nijak zvlášť jsme neřešili, jestli budeme druzí nebo čtvrtí. Nakonec se nám podařilo postoupit přímo do semifinále. Je to určitě úspěch, ale na druhou stranu bylo v našich možnostech o tom rozhodnout dřív a třeba se i prát o první místo.

V čem podle vás spočívala největší síla vašeho týmu?

V jeho soudržnosti jako takové. Kluci si udělali výbornou partu a hokejem se bavili. Někdy možná až moc (úsměv)… Výrazně plusovou položkou byla naše defenzíva, o čemž svědčí nejmenší počet inkasovaných branek ze všech týmů ve skupině. V zápasech jsme přitom nebyli vyloženě zalezlí a hráli jsme ofenzivní hokej. O to víc mne ten údaj těší.“

Do popředí druholigových statistik se prodrali i gólmani. Jaká vlastně byla situace v brankovišti?

Už v přípravě nám vinou nemoci na několik měsíců vypadl David Novák a všechno zůstalo na Michalu Novákovi. Přípravu a začátek sezony odchytal velmi dobře, ale situace s jedním brankářem samozřejmě nebyla ideální a bylo nutné ji řešit. Podařilo se nám dohodnout se Slavií, která nám vyšla vstříc. Nakonec k nám začal jezdit Dominik Šorf, který toho v předchozí prvoligové sezoně odehrál ve Slavii poměrně dost. U nás se mu dařilo a svými výkony se postupem času pasoval do role jedničky.

Až doposud převládala ve vašem ohlédnutí za sezonou pozitiva, a tak se nabízí otázka: vyskytly se během ní i nějaké výraznější problémy, které bylo nutné řešit?

Neřekl bych, že by se jednalo o něco zásadního. Paradoxně těžké to bylo v tom, že jsme měli široký kádr. Sezona totiž proběhla nadstandardně, co se týče absencí hráčů. Dlouhodobě nám chyběli v podstatě jen zmiňovaní David Novák a Jan Trummer. Hráčů v kádru bylo hodně a každý chtěl být samozřejmě co nejvíc vytěžovaný. Bohužel ne všechna utkání šla odehrát na čtyři pětky s jejich rovnoměrným vytížením. S tím ostatně souvisely i odchody Davida Matějky a Jirky Bárty do Písku. Sami projevili přání odejít za větším ice timem, což jsme jim umožnili. V té době pro mne ale byli jiní hráči na vyšší výkonnosti. Svou vytíženost řešili později i někteří další kluci, což je pochopitelné, protože každý chce být na ledě co nejvíc. Řekl bych ale, že postupně přijali určitou roli, čehož si vážím. Každý trenér má nějaké plány a podle nich se řídí a reaguje. Nikdy se nemůže líbit a zavděčit všem.

Které z hráčů byste zařadil na žebříčku týmových opor nejvýš?

Je opravdu těžké někoho vyzdvihovat; už jsme mluvili o tom, že mužstvo fungovalo parádně jako celek a atmosféra v něm byla po celou sezonu výtečná. Myslím si, že kluci, které jsme přivedli, ukázali kvalitu a dobře zapadli. Bylo by fajn, kdyby u nás pokračovali i nadále. Pokud bych měl ale jedno jméno přece jen říct, pak je to Kamil Černý. Ten odváděl po celou sezonu opravdu skvělé výkony.

Máte už představu o tom, co přinese nejbližší hokejová budoucnost?

Sezona skončila neplánovaně brzy. My jsme se absolutně soustředili na play-off a nebyl prostor řešit, co bude dál. Teď je čas na to, abych z ní udělal pro vedení klubu nějaký výstup, to ji pak vyhodnotilo a rozhodlo, co bude dál. Nic víc nyní nemá cenu řešit. Myslím si ale, že by byla velká škoda na uplynulou sezonu nenavázat.

Jaké je vaše poslední ohlédnutí za právě skončeným ročníkem?

Patří jednoznačně fanouškům. Musím jim touto cestou moc poděkovat za jejich podporu. Bylo hezké vnímat, jak se do hlediště zase vracejí v hojném počtu a zápasy s námi prožívají. Velkou pomoc jsme od nich cítili i při některých utkáních venku. Velký dík ode mne směřuje ke všem hráčům za jejich přístup, vůli a trpělivost, kterou prokázali.