České Budějovice – Ve šlágru 25. kola první WSM ligy vyhráli hokejisté ČEZ Motoru nad Kladnem po spolehlivém výkonu s přehledem 3:0 a pojistili si druhou příčku v tabulce. V sobotu uzavřou první polovinu základní části soutěže v Přerově (17).

Do domácí sestavy se vrátil po jednozápasové zdravotní pauze kapitán Kutlák, do týmu se naopak tentokrát nevešli obránce Pýcha a útočník Dostálek.



Oproti zvyklostem se tentokrát před zaplněným hledištěm nekonal žádný zdrcující nápor ze strany Jihočechů. Naopak zlobili brusliví hosté. Do větších šancí se ale nedostávali. A střely z dálky pochytal pozorný Kváča. „Ze začátku zápasu byli hosté aktivnější. Postupně se ale hra vyrovnávala,“ konstatoval obránce Pavel Pýcha, jenž utkání sledoval pouze z hlediště.