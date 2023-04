V roli manažera má Václav Nedorost na starosti českou hokejovou osmnáctku, která v sobotním přípravném utkání porazila v Písku stejně staré Lotyše 4:2 a poté odcestovala vlakem z Českých Budějovic na světový šampionát do Švýcarska. Po jeho skončení se bývalý výborný útočník naplno ponoří do své práce manažera mládeže v českobudějovickém Motoru.

V průběhu sezony jste skončil v roli sportovního ředitele v Mladé Boleslavi. Jak došlo k vašemu přesunu k reprezentační osmnáctce?

U reprezentační osmnáctky došlo k nějakým změnám a vedení hokejového svazu mě oslovilo, jestli bych o tuto pozici do konce sezony neměl zájem. Pár dní jsem si to rozmýšlel a také jsem chtěl vědět, co tato pozice obnáší. Je to jiné, než dělat manažera v klubu, kde vybíráte hráče a staráte se o sportovní stránku. Tady spíše zajišťujete veškerý servis pro mužstvo. Řekl jsem si, že je to zvládnutelné, i když kolem mistrovství světa je starostí opravdu hodně.

Co všechno spadá do vašich kompetencí?

Musím se postarat, aby všechno klapalo. Kamkoliv jedeme, tak je všechno zajištěné ze strany pořadatele. Ale když máme třeba tréninkový kemp, tak se s trenérem domluvíme na programu a poté zajišťuji ledy, ubytování a další podobné záležitosti.

Že se národní tým do osmnácti let připravoval před mistrovství světa čtyři týdnu na jihu Čech v Písku byla práce vaše i trenéra gólmanů Václava Pipka, který je píseckým rodákem?

Když se cestuje na šampionát letecky, tak se hledá lokalita pro kemp poblíž Prahy. Do Švýcarska se ale jelo vlakem, tak jsme jako jednu z možností navrhli Písek, který splňoval všechny podmínky pro potřeby týmu. Že by to ale byla vyloženě práce moje nebo Venci, to se říct nedá. Hlavně tady byly volné ledy, protože jsme potřebovali na trénink každý den čtyři a půl hodiny, což je docela dost. K tomu byla nutná posilovna a ubytování poblíž, abychom tady nemuseli mít autobus. To všechno bylo v Písku k dispozici.

Ubytování jste byli přímo na zimním stadionu?

Ne. Byli jsme na hotelu Otava kousek vedle na fotbalovém stadionu a byli jsme tam maximálně spokojeni. Musím zopakovat, v Písku jsme našli velice dobré podmínky a za čtyři týdny jsme nemuseli řešit žádný problém.

Vy jste si někdy v Písku zahrál?

Ano. Pamatuji si, že jsme tady hráli s Budějovicemi letní Zepter Cup, který jsme nakonec celý vyhráli. V Písku jsme zvítězili 9:5 a měl jsem v tom utkání bilanci jedna plus čtyři. Hrál jsme v jedné lajně s Radkem Bělohlavem, který dal tehdy čtyři góly. Dobře si na to pamatuji.

Jsou v nominaci na mistrovství světa hráči z jihu Čech?

Pouze písecký odchovanec Jan Skok, který hrál loni v Mladé Boleslavi a letos v Plzni, kde nakoukl i do áčka. A také strakonický Jan Kučera, jenž působí také v Plzni. Jinak žádný Jihočech nebyl ani v hledáčku.

Jak vidíte šance našeho týmu na světovém šampionátu?

Šance na úspěch je vždycky. Největším favoritem na titul budou Američané, kteří jsou v posledních letech na osmnáctkách extrémně silní od té doby, kdy zavedli národní program na výchovu mladých hráčů. K tomu tradičně Švédsko, Finsko nebo Kanada. Letos budou mít hodně kvalitní tým i Slováci.

Fanoušci jsou hodně namlsaní výbornými výkony naší dvacítky na světovém šampionátu na přelomu roku. Můžete na ně navázat?

Bude to těžké. Základ je postoupit do čtvrtfinále, kam postupují první čtyři z pětičlenných skupin. To je základní úkol. Pak už víceméně jeden zápas rozhodne o tom, jestli bude mistrovství úspěšné, nebo ne. Máme dobré hráče. Šalé, Dvořák, Štancl, Petr, Šimek, Židlický, brankář Hrabal. Co se týká individualit, tak to nemusí být špatné. Ale ty rozhodovat nebudou. Rozhodovat bude výkon celého týmu. Jako vždycky. Na papíře mužstvo vypadá slušně, ale rozhodovat se bude na ledě.

Když jste byl v manažerské pozici v Mladé Boleslavi, tak jste chodil při zápasech na střídačku. Máte v plánu něco podobného i u reprezentace?

Když jsem měl volno, tak jsem s klukama chodil na tréninky na led. I když času moc nebylo, protože před mistrovstvím bylo hodně papírování. Ale jsem rád, že mám od hráčů pozitivní zpětnou vazbu. Moje rady z hokejové kariéry berou, což mě těší. Snažím se je hlavně ladit do pozitiva, aby se nebáli hrát. Na tréninku je vidět, že jsou velice šikovní. Musí to ale prodat i v zápasech.

Při zápasech na střídačku nepůjdete?

Ne. Tam může být jenom šest členů realizačního týmu. Ale jsme vždycky ve spojení vysílačkou. Seshora je o hře daleko větší přehled než ze střídačky. O přestávkách chodím do kabiny, kde si k tomu všichni řekneme nějaké postřehy. Snažíme se pro kluky udělat maximální servis, protože odehrát to musí oni.

Smlouvu máte u reprezentace do konce sezony?

Ano. Domluveni jsme do konce sezony a nedostal jsem žádnou informaci, co bude v té další. Soustředím se teď jen na to, abychom tomu v následujících dvou týdnech dali sto padesát procent, a když to jen malinko půjde, udělali na mistrovství světa nějaký úspěch.

Kromě národního týmu do osmnácti let působíte také jako manažer mládežnických složek v českobudějovickém Motoru. Už jste byl oficiálně uveden do funkce?

To jsem byl už v únoru, ale nechtěl jsem o tom dříve moc mluvit, protože juniorka měla před sebou, těžký úkol, kterým byl návrat do extraligy. Ten splnila a já jsem do toho trenérům nezasahoval, protože tým si sestavili sami a z áčka jim nikdo nepomohl. Touto cestou bych jim chtěl poděkovat, protože věděli, že po sezoně už nebudou pokračovat. Když jsem v únoru nastupoval do funkce, tak jsem měl nějakou vizi a nemohl jsem čekat do dubna, jak to dopadne, protože v květnu už se rozjíždí nová sezona. Trenéry jsme vybrali s předstihem a ti současní věděli, že pokračovat nebudou. Za to, jak se k tomu postavili, jim patří velký dík. Play off jim vyšlo, a i když finálová série s Přerovem byla nejtěžší, tak to celé play off zvládli s bilancí 9:1 a vrátili Budějovice do juniorské extraligy. Pro klub to bylo strašně důležité.

Co je náplní vaší práce v Motoru?

Dohodli jsme se, že budu mít na starosti vyloženě sportovní stránku, které se chci maximálně věnovat. Budu vypomáhat i na ledě a chceme se dostat na takovou úroveň, aby mladí hráči chodili do áčka nejen na tréninky, ale aby je mohli trenéři zapojit i do zápasů. To je náš hlavní cíl, musí se tomu však přizpůsobit hodně věcí. Všechno ostatní je velice dobře nastavené, i finanční zázemí mládeže je ve skvělé kondici, stejně tak třeba návaznost na školy. To funguje výborně. Podle mých informací je to stejné jako v top akademiích u nás. Teď se chceme opřít do sportu, dobře a tvrdě trénovat. Přejeme si, aby nejlepší kluci z Jihočeského kraje hráli u nás. Dobře však víme, že to není práce na měsíc, ale je to záležitost dlouhodobějšího rázu. Musíme ukázat, že naše práce má nějakou vizi a šanci posouvat to dál.

Můžete zveřejnit, jak budou vypadat nové trenérské týmy u mládežnických celků?

Hlavním trenérem juniorky bude Radim Skuhrovec, který působí jako asistent u reprezentační osmnáctky a trénoval i extraligu v Litvínově. Jeho asistenty budou Arpád Györi a Jindřich Kotrla. Arpi je skvělý a pracovitý člověk, který dělal spolu s Honzou Boháčem prakticky celou mládež v Táboře. Jindra spolupracoval s Radimem Skuhrovcem v Litvínově u áčka. Jsem rád, že jsme se domluvili s takhle silnou trojicí trenérů.

Kdo povede dorost?

David Vrbata se Zdeňkem Kutlákem, jenž bude v akademii trenérem obránců. Pomáhat jim bude Vladimír Caldr. To je také velice silný trenérský tým. Do mládeže se povedlo přivést Adama Tomáška ze Slavie, kde pracoval jako dovednostní trenér a tuto funkci bude vykonávat u nás u žákovských složek. Netroufal bych si hodnotit práci bývalých trenérů, protože jsem v klubu nebyl. A také to není tak, že bych měnil trenéry kvůli jejich špatné práci. Sám na sobě však mám vyzkoušené, jak se mi dobře pracovalo v Boleslavi, když jsem tam neznal prostředí a vzájemné vazby. Proto jsem chtěl i sem přivést lidi, kteří nejsou s budějovickým hokejem spjatí a budou mít čistou hlavu. Bude rovné prostředí a každý dostane to, co si zaslouží. To je pro mě důležité i v návaznosti mladších kategorií.

Může být pro propojenost mládeže s prvním týmem výhodou fakt, že jako trenér přichází k áčku Ladislav Čihák, se kterým jste spolupracovali v Mladé Boleslavi?

Uvidíme. Poměry mezi mládeží a áčkem se maličko změnily. Ale po sportovní stránce nemám vůbec strach. Se sportovním manažerem áčka Jirkou Novotným máme výborný vztah. Stoprocentně se budeme vzájemně podporovat. Chtěl bych Jirku využít i do tréninků mládeže. Chodit vypomáhat budou i Martin Hanzal, Filip Novák, já, jsou tam Zdeněk Kutlák, Filip Turek, Láďa Kolda nebo Zdeněk Šperger. To je spousta lidí, kteří hráli velký hokej a mají plno zkušeností. Jde mi o to, abychom skutečně na ledě odváděli dobrou práci. Ne, že budeme jenom povídat a kreslit od stolu. Pravda se ukáže vždycky až na ledě. To je můj hlavní úkol pro nejbližší dva roky, na které mám smlouvu.