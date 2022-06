V Jindřichově Hradci se bude v příští sezoně hrát hokejová I. liga

Prvoligový hokej se v příští sezoně vrátí do Jindřichova Hradce. Nebude to však v podání žádného místního klubu, který by odněkud získal licenci pro druhou nejvyšší soutěž. Některé zápasy tu odehraje jihlavská Dukla, která hledala přechodné zázemí po dobu výstavby nového zimního stadionu.

Jindřichohradecký starosta Jan Mlčák a ředitel Služeb města Ivo Ježek, coby jednatelé městské společnosti, podepsali s jednatelem Dukly Jihlava Bedřichem Ščerbanem a výkonným ředitelem klubu Emilem Kristkem smlouvu o pronájmu zimního stadionu pro některé | Foto: Deník/Zdeněk Prager