České Budějovice – Odchodem extraligy s HC Mountfield do Hradce Králové hokej na nejvyšší úrovni na jihu Čech nekončí. O jeho rychlé vzkříšení usiluje hned několik stran a bylo by dobře, kdyby spojily své síly. Sport, který má ve městě pětaosmdesátiletou tradicí, si to zaslouží.

Fanoušci hokeje v Českých Budějovicích čekají, co bude dál. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Pomoci se rozhodl podnikatel Jaroslav David, jenž stál za záchranou hokeje pod Černou věží i po posledním sestupu z nejvyšší soutěže v roce 2004. „Existují nějaké varianty, že bychom hráli první nebo druhou ligu už v příští sezoně. Zařadit se do druhé ligy by asi neměl být problém, o té první by se muselo začít jednat, kde licenci získat," uvádí David, jenž má přislíbenou podporu ze strany města a stojí za ním i legendy českobudějovického hokeje Roman Turek nebo Aleš Kotalík.



Jeho tým David servis působí úspěšně v krajském přeboru. „Náš tým by zůstal v přeboru jako béčko a áčko by hrálo zřejmě druhou ligu," nabízí svou vizi.



Seniorský tým by ale mohlo vytvořit i občanské sdružení HC České Budějovice, které poslední roky v extraligovém klubu zastřešovalo mládež. To si na pondělní valné hromadě zvolilo novou správní radu, v jejímž čele zůstal Zdeněk Blažek a jejími členy jsou pánové Smejkal, Pígl, Havlátko a Rataj. „Kromě formálních záležitostí a voleb se diskuze samozřejmě stočila také na návaznost na dospělý hokej, co se bude dít dál," říká k průběhu valné hromady předseda občanského sdružení Zdeněk Blažek.



Budoucnost seniorského hokeje je po odchodu Mountfieldu nejistá. „Městem kolují různé hodně zkreslené informace. Je třeba zdůraznit, že občanské sdružení je historickým majitelem registračního čísla budějovického hokeje," zdůrazní Blažek.



Důležitá je také informace, že budějovičtí hráči, kteří nemají platnou smlouvu v HC Mountfield, patří právě HC ČB. „Vyplynulo to z našich konzultací na hokejovém svazu, kde byli kromě ředitele extraligy Řezníčka přítomni i sekretář a právník. Ti nám jednoznačně potvrdili, že tito hráči patří občanskému sdružení, a není to tak, že jsou majetkem HC Mountfield, jak se objevilo v některých informacích. Historicky je dané, že jejich hráčská práva vlastní občanské sdružení HC České Budějovice," informuje Blažek.



Vedení občanského sdružení se tak domnívá, že právě ono by mělo být pokračovatelem hokeje ve městě. „Je to logické. I na základě bez problémů fungující mládeže. Pokud bychom neměli seniorský tým, tak by tam chyběla návaznost," připomíná i manažer mládeže v klubu Aleš Krátoška.



Vedení HC ČB nachystalo projekt, který zohledňuje historii, návaznost na občanské sdružení a do něho by zapadalo i zařazení nějaké kvalitní seniorské soutěže. „Tento materiál bychom prostřednictvím pana Rataje chtěli odprezentovat na čtvrtečním zasedání městského zastupitelstva," uvádí Blažek.



Právě on stál v poslední sezoně v čele HC Mountfield. „Když bylo jasné, že Mountfield odchází, tak jsem odstoupil z funkce předsedy představenstva klubu i generálního manažera. Nemohu podporovat klub jinde než v Budějovicích. To z mé strany nebyla žádná hra. Nemohl jsme souhlasit s tím, jak se z Budějovic stěhuje extraliga," zdůrazní.



HC ČB by chtěl seniorský tým také zařadit už do nadcházejícího ročníku soutěží. „To je součástí zmíněného projektu. Samozřejmě to nebude extraliga, ale chtěli bychom co nejvyšší soutěž," ujišťuje Blažek, jenž by rád přivedl na jih Čech první ligu. „Druhá liga by byla určitou variantou, pokud by nevyšla první," dodá.



Mužstvo by prý nemělo být takovým problémem složit. „Jedná se o naše mladé hráče, kteří působili v Písku, Třebíči, Táboře, Jindřichově Hradci a dalších klubech. Z nich by se dal poskládat slušný tým," myslí si Krátoška.



Otazník visí i nad Alešem Kotalíkem. „Nemůžeme za něj mluvit, ale on se vyjádřil, že v Hradci hrát nebude. tak uvidíme," nechce Blažek předbíhat.



Rozpočet klubu v první lize by se měl pohybovat do dvaceti milionů korun. „Financování klubu je ale otázkou i jednání s městem a oslovení partnerů. Finanční náročnost je oproti extralize maximálně třetinová," ujišťuje Blažek. „Chceme navázat na pětaosmdesátiletou tradici hokeje ve městě a umožnit našim mládežníkům, aby našli co nejlepší uplatnění v seniorském hokeji. Musíme udělat maximum, aby tady, když už ne extraliga, tak alespoň první liga byla. Aby děti měly své vzory a fanoušci kvalitní zábavu, protože hokej by jim určitě chyběl," doplní Krátoška.