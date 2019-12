První gól jste dával do prázdné klece po nečekaném odrazu kotouče od zadního mantinelu. Dal jste někdy lehčí branku?

Do prázdné branky už jsem gól samozřejmě dával, ale po takovém odrazu ještě ne.

Čekal jste, že by se něco podobného mohlo přihodit?

Spíše jsem jel k brance na nějakou výpomoc. Že se puk takhle odrazí, to mě vůbec nenapadlo.

Druhý gól jste dal také do prázdné branky, ale přes celé hřiště při power play soupeře. Nebál jste se případného zakázaného uvolnění?

Chtěl jsem to takhle zkusit. Trenér Prospal nám říká, že při soupeřově power play to máme posílat na branku. Renda Vydarený mi posunul kotouč a zkusil jsem to. Jenom jsem se podíval, abych netrefil soupeřova hráče a puk nám nezůstal v pásmu.

První třetina vám moc nevyšla. Nebyla na vás znát po dvou porážkách v úvodu zápasu určitá nervozita?

Nervozita tam trošku byla. Ale po první třetině jsme si v kabině něco řekli a začali jsme hrát náš hokej. Vynutili jsme si tlak a škoda, že nám rozhodčí neuznali ještě jeden gól, který podle mého názoru měl platit. I na multimediální kostce mohli všichni vidět, že to postavení našeho hráče v brankovišti nebylo.

Ať je to jak chce, tak váš šťastný gól na 1:1 vám výrazně pomohl vrátit se do zápasu. Souhlasíte?

To je pravda. V první třetině se nám hra nedařila a pořádně jsme si nenahráli puk. Vůbec jsem nás nepoznával. V těchto chvílích nás neskutečně podržel Honza Strmeň v brance.

Pro diváky to celkově musel být výborný zápas. Zvraty ve skóre, sedm gólů, emoce, navíc třeba i bitka.

Od druhé třetiny, kdy jsme začali hrát, ožili i diváci. To bylo cítit. Pro lidi to musela být hezká podívaná. Dali jsme nějaké góly a vyhráli jsme, takže snad byli fanoušci spokojeni.

Co jste říkal vašemu mladému spoluhráči Martinu Beránkovi, jak zvládl bitku s Michalem Hryciowem?

Bylo to super. Bylo vidět, že to Bery trochu umí. Já jsem jiný. Spíše jen štěkám, ale prát se neumím (úsměv).

S Vlastimilem Dostálkem jste na sebe v jeden moment štěkali dost. Šel byste do bitky?

Štěkal jsem. To je pravda. Moc se neperu, ale kdyby na to došlo, tak bych šel. Holt bych asi dostal (smích).

Je důležité, že jste před třemi zápasy na ledě soupeřů zvítězili a do nového roku jdete s vítězstvím v zádech?

Určitě. Potřebujeme se zase vrátit na vítěznou vlnu. Říká se, že dobrý tým třikrát za sebou neprohraje. Tak snad platí, že jsme dobrý tým.