Do brankoviště táborského mužstva se chystá naskočit sedmadvacetiletý písecký odchovanec David Gába , který v posledních čtyřech letech působil v prvoligovém Vsetíně. Naprosto nečekaným novicem v táborské šatně je osmadvacetiletý obránce Karel Plášil , Tento českobudějovický odchovanec totiž poslední dvě sezony plnohodnotně odkroutil v extralize; tu první v dresu Motoru, druhou v barvách vítkovické Ridery. Defenzivní řady Jihočechů by měl v nadcházejícím mistrovském ročníku posílit také šestadvacetiletý David Vala , jenž hokejově vyrůstal v Havlíčkově Brodě a uplynulý roky strávil v Chance lize v barvách Ústí nad Labem, resp. Prostějova.

Také dvě ze tří předběžně domluvených útočných posil HC Tábor mají v základu svého hokejového životopisu záložku BK Havlíčkův Brod. Zkušenější z nich je třicetiletý Jan Milfait, jenž už dlouhá léta vykazoval vysokou produktivitu na scéně třetí nejvyšší soutěže i Chance ligy. Před dvěma lety byl kapitánem Šumperka, minulou sezonu strávil v nakonec sestoupivším týmu Ústí nad Labem. V brodské Kotlině vyrůstal také jednadvacetiletý šikovný forvard Jakub Petržilka, jenž v předchozích dvou sezonách hájil barvy Kolína a naskočil i do posledních sedmi druholigových zápasů mateřského Havlíčkova Brodu, kde zaznamenal 7 gólů a 3 asistence. Bezesporu nejznámějším „nováčkem“ na hráčském seznamu Radka Bělohlava je pro táborské fanoušky vytáhlý útočník Jiří Severa. Šestadvacetiletý hokejista je totiž odchovancem klubu od Jordánu, odkud sice odešel už v dorostu, ale stihl se do něj už v minulosti vrátit. Nyní může obléknout mateřský dres znovu a spravit si náladu poté, co prožil ponurá působení v Ústí nad Labem a v části sezony i v Havířově, tedy ve dvou sestupujících týmech z Chance ligy.

V přípravě HC Tábor pokračuje i drtivá většina členů úspěšné party z minulé sezony. Výjimkou je jen konec brankáře Kristiána Koláře a obránce Dominika Havelky, jenž musel po třech letech opustit tým Tábora vinou zvýšeného pracovního zaneprázdnění.