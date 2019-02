České Budějovice – Na hrudi nosí áčko jako zástupce kapitána ČEZ Motoru Josefa Straky. Zkušený bek Lukáš Chmelíř (31 let) má na kontě dvě stovky extraligových startů a na jihu Čech patří k základním pilířům defenzivy Motoru v první lize. Ta však naposledy v Chomutově propadla, o čemž nejlépe vypovídá vysoká porážka 3:8.

Lukáš Chmelíř | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jak probíhal zápas na severu Čech?

V první třetině jsme byli lepší, ale bohužel jsme soupeři nedokázali brankově odskočit. Ve druhé třetině se hra vyrovnala, i když domácí začali mít trošku navrch. Ve třetí třetině nám to tam bohužel napadalo.



Po dvou třetinách jste prohrávali o jediný gól. Čím si vysvětlujete ten propad v závěrečné části hry?

Důležitý byl gól Chomutova na 4:2. Domácí se po něm uvolnili, hráli s naprostou lehkostí a dovolili si věci, které by si za stavu 1:1 nedovolili. My jsme se snažili zachraňovat, co se dalo. K ničemu to ale nevedlo.



Góly vám dávaly často neobsazení hráči. Jak si vysvětlujete taková okénka v defenzivě?

Tři góly jsme dostali při přesilovce soupeře a jeden navíc při naší početní výhodě. Jeden padl po odrazu od brusle. Těžko se to hodnotí, když jsme dostali osm gólů. Ale možná lepší, že jsme prohráli 3:8, než kdyby to bylo třeba jen o gól a říkali jsme si, jaká to byla škoda. Spadne nám trochu hřebínek dolů a budeme pracovat zase od začátku.



Prohráli jste po čtyřech výhrách v řadě, takže to není zase až taková tragédie. Berete to tak?

Každý zápas chceme vyhrát. Zvlášť v Chomutově, který s námi rozhodně chtěl odehrát dobré utkání. Domácím se to povedlo, nám ne. S tím se ale už nedá nic dělat. Musíme se připravit na sobotu a z Prostějova přivézt tři body.



Bude to jiný zápas než v Chomutově?

Doufám, že z naší strany určitě. Musíme hrát hlavně lépe zezadu, a když se nám naskytnou šance dopředu, tak je využít a zakončit gólem.



Kromě vrcholového sportu zvládáte i studium na vysoké škola. Kterému oboru se věnujete?

Studuji Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze. Učitelství tělocviku se specializací trenérství. Mám za sebou bakalářské studium, teď dělám magisterské. Ještě mě čekají dva roky.



Je složité skloubit studium s hokejem?

Mám individuální studijní plán, ale legrace to není. Volný čas je třeba využívat ke studiu. Nedá se moc sednout k televizi nebo hrát playstation. Když se nevěnuji hokeji, tak se věnuji škole.



Jak často do Prahy dojíždíte?

Když jsem dělal bakaláře v Ostravě, tak jsem tam jezdil jednou za čtrnáct dní. V Praze je to trošku jinak a je to více samostudium. Za celý rok je jenom pět kempů, kterých je třeba se zúčastnit. Jinak dostanete informace, co vás čeká a kolik knížek máte vstřebat.



V klubu vám vycházejí vstříc?

Určitě. S tím není žádný problém. Nemohu si v žádném případě stěžovat.



Na rodinu vám asi moc času nezbývá. Podporují vás doma v hokeji i ve studiu?

Mám přítelkyni, která mě podporuje. V tom problém není. Musí se to skloubit, je to časově dost náročné. Skutečně to není úplně sranda. Člověk si musí program naplánovat tak, aby mohl trénovat, udělat si regeneraci, ale k tomu zvládat i školu a rodinu.