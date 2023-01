Hosté Kometě, která měla na kontě čtyři porážky v řadě za sebou, vstup do utkání obrovský způsobem ulehčili. Už ve třetí minutě totiž domácí obránce Hrbas od červené (!) čáry obloukem nahodil kotouč na branku Dominika Hrachoviny, který situaci naprosto podcenil, lapačkou máchl do prázdna a Brno šlo zdarma z ničeho nic do vedení.