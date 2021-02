Ve Zlíně hosté vyhráli zaslouženě. A to i přesto, že vítězný gól dal Daniel Voženílek pouhých šestatřicet vteřin před koncem základní hrací doby. „Vyhráli jsme opravdu zaslouženě,“ souhlasně přikývne i trenér Václav Prospal. „Byla škoda, že jsme jako vždycky dostali dva góly ve třetí třetině, kdy jsme měli opět výpadek. Za stavu 2:2 jsme naštěstí znovu začali hrát a byli jsme lepší,“ vrací se k vítěznému duelu.

Po dvou třetinách vedli hosté 2:0 a vypadalo to, že jejich cesta k vítězství, ke kterému dospěli po pěti porážkách v řadě, by mohla být trochu jednodušší. „Zápas jsme měli výborně rozehraný a vedli jsme opravdu zaslouženě. Gólů mohlo být z naší strany i více. Zdálo se mi, že hlavně v přesilovkách jsme situace přehrávali. Ale jsem moc rád, že jsme nakonec našli cestu k vítězství. Dokázali jsme to i s přispěním přesilovky. Speciální formace byly rozhodující,“ zdůrazní.

Lepší koncovka brzdí Jihočechy v průběhu celého ročníku. „To je pravda. Naše produktivita není dostatečná, což se projevilo i teď ve Zlíně. Kluci měli velmi dobrý pohyb, pracovali a šli jsme do zápasu s jasným cílem, že chceme vyhrát. Mužstvo k tomu také tak přistoupilo, což je jedině dobře. Za to zaslouží kredit. I z tohoto pohledu jsem rád, že jsme dokázali vítězství urvat,“ pochvaluje si.

V letošní sezoně Motor ztratil spoustu zápasů ve třetí třetině. K něčemu podobnému se schylovalo i v neděli, když Zlín vyrovnal na 2:2. To trenérovi blesklo hlavou. „Vzpomenete si na leccos, co se během roku stalo. Na druhou stranu jste vtaženi do děje zápasu, který je každý jiný. Je fakt, že jsme během letošní sezony mnohokrát ztratili dobře rozehraný zápas. Pořád mluvíme o procesu a nějakých zkušenostech, tak teď už bychom měli být úplně někde jinde. Mělo by se to projevit alespoň ve zbývajících zápasech letošního ročníku,“ přeje si. „Mrzí mě, že souboje prohrávají a individuální chyby dělají pořád stejní hráči. Z toho pak plynou šance pro soupeře. Jinak nemohu říct, že by někdo nepracoval. Naopak. Líbilo se mi, jak šlapaly všechny čtyři lajny,“ ocenil.

Po dvouzápasové pauze se do branky vrátil Jan Strmeň a opět svůj tým podržel. „Je jen škoda, že zápas neodchytal s nulou. Měl jsem pocit, že by mu to tentokrát mohlo vyjít. Honza teď vypadá v brance velice solidně a dostal se do pohody. Jako kdyby vyspěl hokejově i lidsky. Kluci cítí pohodu, která z něj vyzařuje i v této těžké sezoně. Pomohl nám teď k několika vítězstvím a určitě si místo v brance zaslouží,“ chválí Prospal vytáhlého gólmana.

Play off už je sice bohužel fuč, ale Motor může předehnat alespoň třináctý Zlín, na který ztrácí šest bodů. „ K tomu se tak neupínám, i když by bylo fajn Zlín předstihnout. Ale chceme vyhrát každý zápas. Začíná se od stavu 0:0 a chtěli bychom se posunout před více soupeřů. Teď už tu šanci nemáme a je tam pouze Zlín. Samozřejmě chceme skončit před ním.“

Dlouhodobě jsou na marodce obránce Pýcha s útočníky Venkrbcem, Christovem a nově s otřesem mozku také Francouzem Villem. „Máme do konce sezony šest obránců a dvanáct útočníků. Nikdo jiný sem nepřijde a nepomůže nám. Juniorka netrénuje, abych dal šanci nějakým mladým klukům. I když bych třeba sestavu rád promíchal a někteří hráči by si nezasloužili hrát další zápas, tak jsme ve fázi, že nikoho jiného nemáme a nastupují stejní hráči,“ vysvětlil kouč.