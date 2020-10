Nejbližší zápasy v pátek se Zlínem a v neděli v Olomouci mají Jihočeši kvůli karanténě soupeřů odloženy, po delší pauze tak nastoupí zřejmě až v úterý 13. října proti Karlovým Varům (19.30).

Zatím jste v extralize jako nováček soutěže odehráli čtyři zápasy a vytěžili z nich jediný bod. Co říkáte tomuto vstupu do soutěže?

Určitě to mělo být lepší. Takhle si to nikdo z nás nepředstavoval. Chtěli jsme mít více bodů. Do každého utkání jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Ale naše výkony mají stoupající tendenci, takže příště už snad přijde i vítězství.

Zápas od zápasu jste hráli lépe. S tím se dá souhlasit.

To je pravda, jenže hokej se hraje na góly a body. A gólů jsme bohužel moc nedali, takže proto také máme jenom jeden bod.

Naposledy jste doma s Vítkovicemi prohráli 2:3 v prodloužení, ale z tohoto duelu jste měli vytěžit víc. Souhlasíte?

Přesně tak, to byl zápas, ze kterého jsme měli brát tři body. Ale znovu se vracím k tomu, že nedáváme góly, což nás v konečném důsledku stojí body. Šancí jsme měli dost, abychom z nich nějaké branky přidali.

Prvních patnáct minut zápasu jste soupeře přehrávali, ale pak jste dostali v závěru první třetiny dvě laciné branky. Byl to podle vás jeden z klíčových momentů utkání?

Byl. Ze začátku jsme byli lepší, jenže Vítkovice to pak dvakrát hodily před naši branku a byly z toho dva góly. Do druhé třetiny jsme ale šli s tím, že vyrovnáme a ještě zápas otočíme. To se nám nakonec bohužel nepodařilo, i když příležitosti jsme k tomu měli.

První gól vašeho týmu jste dal vy osobně z trestného střílení, které bylo nařízeno po faulu na vás. Poslal vás k jeho exekuci trenér Prospal tak trochu za odměnu, že jste ho vybojoval?

Trenér se mě zeptal, jestli pojedu a dám gól. Tak jsem mu odpověděl, že dám, a vyšlo to (úsměv).

Gólmana Svobodu jste si pořádně roztáhl a zakončil povedeným blafákem. Byl to váš původní záměr?

První myšlenkou bylo udělat něco úplně jiného. Ale když jsem pak viděl, jak se gólman pokládá a chystá se mi hokejkou vypíchnout puk, tak jsem zvolil tuhle dlouhou kličku.

Byl to váš premiérový extraligový gól v dresu Motoru, ale celkově v nejvyšší soutěži už třetí. Schoval jste si puk?

Puk jsem si nebral. Mám doma jenom ten, se kterým jsem dal svůj úplně první gól v extralize.

Prodloužení s Vítkovicemi bylo dost divoké. Chtěli jste o bodu navíc rozhodnout hned, nebo jste zamýšleli být spíše opatrnější a vsadit možná raději na samostatné nájezdy?

Druhý bod jsme chtěli sebrat hned v prodloužení. Nechtěli jsme čekat na nájezdy. Martin Novák měl velkou šanci, ale nedal, hra se otočila a gól jsme dostali my.

Dle statistik jste s jednatřiceti trestnými nejtrestanějším hráčem týmu. Zrovna vás by asi na čele této kategorie čekal asi jen málokdo.

Není to dobrá vizitka, to si nebudeme nic nalhávat. Může za to především trest do konce zápasu za podkopnutí soupeře v utkání s Hradcem Králové. Byl to smolný moment. Snažil jsem se dostat před něj, ale ze záznamu jsem pak viděl, že jsem mu tam nohu nechal a to vyloučení bylo oprávněné.

Potom jste se na vaše poměry až nevídaně pustil do rozhodčích.

Ruply mi nervy a měl jsem úplné zatmění. Něco takového si nemohu dovolit.

Dalších šest trestných minut jste nasbíral v Plzni a všechny byly po faulech hokejkou, které trenér Prospal není ochoten tolerovat.

V Plzni jsem dostal dva plus dva za faul vysokou holí. O tom dalším trestu jsem pořádně ani nevěděl. Dobrusloval jsem protihráče a Kuba Suchánek mu dal sekyru. Mně zrovna praskla hokejka a sudí si to asi spojili s tím, že jsem soupeře sekl.

Trenér vás za tyto zákroky asi nepochválil…

Venca Prospal nám k tomu řekl své. Ale říkáme si před každým zápasem, že nesmíme dělat zbytečné fauly hokejkou. Jenže bohužel se nám to moc nedaří plnit. Je důležité, abychom se konečně poučili a těchto zákroků se vyvarovali.

Naposledy jste hráli v pátek s Vítkovicemi, další tři utkání vám odložili, takže nyní vás čeká další duel až za týden v úterý proti Karlovým Varům. Je taková pauza hodně nepříjemná?

Bohužel situace je taková a nikdo to nemůže ovlivnit. Je to zvláštní doba. Každý chce hrát. Musíme se s tím nějak poprat. Trénovat naplno a co nejlépe se připravit na nejbližší utkání.

Následující dva týdny by se mělo hrát úplně bez diváků. Nebylo by lepší zápasy raději rovnou odložit?

Hrát bez lidí je o ničem. Mám na to svůj názor. Chtěli bychom hrát před svými fanoušky.