Domácí střídačka vsadila na vítěznou sestavu z pátečního duelu v Hradci Králové. To znamená se Strmeněm v brance a bez nemocného kapitána Pýchy.

Hodně krutá byla pro Jihočechy první třetina. Na střely ji vyhráli 14:11, ale na góly podlehli 0:3…Domácí nabuzeni poslední výhrou začali zhurta a už v první minutě orazítkoval Forman tyčku Růžičkovy klece. Na druhé straně měl tutovku Kotala, jenže Strmeň vytáhl ze své mošničky exkluzivní zákrok lapačkou. Tím však pozitivní momenty ve hře domácího celku na dlouhou dobu skončily.

V 10. min. už českobudějovický gólman zasáhnout nemohl. Motor inkasoval první gól při vlastní přesilovce. Přikryl dal těžkou nahrávku na modrou Plášilovi, ten nezpracoval puk a byl z toho brejk soupeře, který zakončil bombou k tyči J. Stránský – 0:1.

O tři minuty později kapituloval Strmeň podruhé, když měl zcela zakrytý výhled a obránce Bernad nasměroval svou střelu přesně do horního růžku. A to bohužel ještě nebylo všechno. Další nedůslednost v domácí obraně potrestal exbudějovický obránce Allen a to už bylo hodně zlé – 0:3.

„Byla to trochu nešťastná třetina. Nepomohli jsme si ve dvou přesilovkách, naopak jsme při té první sami inkasovali. Soupeř pak přidal ještě další dvě branky, ale šance jsme měli i my. Pořád věřím, že se dá zápas otočit,“ neztrácel po úvodním nevydařeném dějství víru útočník Motoru Vít Christov, který je po operaci ramena. „Mám po sezoně. Jen čekám, co bude dál,“ smutně dodal.

Na obrat to však bohužel nevypadalo. Už po pětatřiceti vteřinách druhé části hry Motor opět propadl v defenzivě a Šťastný přidal už čtvrtý gól.

Svěřencům trenéra Prospala slouží ke cti, že to nezabalili ani za tak nepříznivého vývoje. V přesilovce po obléhání Růžičkovy branky doslova dotlačil kotouč za jeho záda Voženílek.

Ale soupeř byl lepší, to je třeba uznat. Naprosto v pohodě zvýšil po jednoduché kombinaci na 1:5. Na jejím konci skóroval Kotala. Přesto dokázal Motor znovu vykřesat alespoň jiskřičku naděje. Plášil se prosadil povedené individuální akci.

„Škoda, že jsme nevytěžili víc ze šancí, které jsme si vytvořili. Nevyvíjí se to dobře, ale určitě bych zápas nebalil. Kluci nehrají špatně, a pokud dáme nějaký rychlý gól, tak to určitě není ztracené,“ neztrácel Christov optimismus ani po druhé třetině.

Závěrečné část však už nemohla dějiny zápasu nijak výrazněji změnit a dohrávala se spíše z povinnosti. Domácí zmar ještě podtrhla šestá branka soupeře. Podruhé v utkání se trefil Stránský a tím byl účet utkání uzavřen.

Branky a nahrávky: 28. D. Voženílek (Zd. Doležal), 32. Plášil (Holec, D. Voženílek) – 9. J. Stránský, 13. Bernad (Dlapa, Šťastný), 17. Allen (A. Zbořil, Lunter), 21. Šťastný (A. Zbořil, Hrbas), 31. Kotala (Ciencala, Jääskeläinen), 50. J. Stránský (Flynn). Vyloučení: 3:4, využití: 1:0, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Hejduk, Sýkora – Komárek, Votrubec. Bez diváků.

Motor: Strmeň – Plášil, Slováček, Kubíček, Vydarený, Lytvynov, Štencel – Holec, D. Voženílek, Jonák – Zd. Doležal, Toman, Forman – Alderson, R. Přikryl, M. Novák – Ville, P. Novák, M. Beránek. Trenéři Prospal a Totter.

Ml. Boleslav: J. Růžička – Ševc, Hrbas, Dlapa, Bernad, Allen, Šidlík – Šťastný, A. Zbořil, Lunter – Kotala, Ciencala, Jääskeläinen – P. Kousal, Najman, Flynn – J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad. Trenéři Rulík a Patera.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Soupeř byl po všech herních činnostech lepší a vyhrál zcela zaslouženě. Z naší strany to nemělo s extraligovým hokejem nic společného. Výsledek je pro nás ještě milosrdný."

Radim Rulík (Ml. Boleslav): "Důležité bylo, že jsme v první třetině dokázali dát tři góly. Pak už jsme vývoj zápasu kontrolovali, i když domácí korigovali. Jsme rádi, že jsme utkání dovedli do vítězného konce."