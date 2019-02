České Budějovice – Hokejisté HC Mountfield sice prohráli v generálce na extraligu v Plzni 3:5, ale mladý útočník Tomáš Rousek nemusel být zase až tak zklamaný. Své nedělní devatenácté narozeniny totiž oslavil dvěma góly a byly to jeho premiérové v prvním týmu.

Tomáš Rousek | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Vyhrála Plzeň podle vás v posledním přípravném utkání zaslouženě?

První třetina měla dobrou kvalitu. Smolná pro nás byla druhá část hry, kdy jsme si dali dva vlastní góly. Tam jsme to možná i trochu podcenili. Ve třetí třetině už se zápas spíše dohrával a soupeř si hlavně kontroloval svůj náskok.



Berete to tak, že je lepší prohrát v generálce než v prvním utkání extraligy?

Určitě. Je to lepší takhle, než kdybychom prohráli třeba hned první zápas s Vítkovicemi.



Dal jste své premiérové dva góly za první mužstvo Mountfieldu a hned v jednom utkání. Kam z tohoto pohledu řadíte čtvrteční duel?

Řadím ho na ty nejvyšší pozice.



Mohl byste ve stručnosti přiblížit oba své zásahy do černého?

Při prvním gólu jsem jenom bekhendem usměrnil střílenou přihrávky Rasty Deje. Druhý byl také bekhendem, když jsem dorazil střelu Jakuba Langhammera.



Zvýšil jste podle vás dvěma góly svou šanci na základní sestavu pro úvod extraligy?

Doufám, že ano. Teprve se ale uvidí, jak to bude.



Spoluhráči na vás často volají Messi. Jedná už se o oficiální přezdívku a jak vlastně vznikla?

Asi už je to oficiální. Vymyslel ji Pavel Kašpařík při letní přípravě při jednom z tréninkových fotbalových zápasů. Snažil jsem být jedním z vůdčích hráčů týmu a Pavlovi jsem zřejmě připadal jako Messi v Barceloně. A už mi to zůstalo.