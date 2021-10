Zdravotní stav ho bohužel zatím nepustí do plné přípravy s mužstvem. I s novým členem vedení dospělého týmu se budete moci potkat na úterním (5.10.) setkání s fanoušky, které se koná v 18 hodin v zasedací místnosti zimního stadionu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.