Táborští dobyvatelé vedou ve finálové sérii 3:1 na zápasy a stojí před jedinečnou šanci protáhnout si sezonu až do dubnových dnů. Byl by to velmi příjemný krok na fantastickém tažení letošním ročníkem. Po zaslouženém prvenství v základní části soutěže přišel hladký semifinálový postup přes Havlíčkův Brod a nyní jsou kohouti jen krůček od další mety. mety, která už má skutečně vysokou cenu.