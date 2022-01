IHC Králové Písek: Ludvík (49. Kadlec) – Dosek, Dudáček, Tampier, Novák, Kouba, Kurfürst, Turek – Čížek, Pouzar, Bednařík, Volf J., Januška, Sýbek (C), Šuhaj, Novotný, Janoch, Matějček.

HC Tábor: Kolář - Kříž, Hajič, Černý, Havelka, Pařízek, Radoš, Hubata - Hasman, Dančišin, Endál - Seidl, Bárta, Šulek - Zíb, Zayml, Prášek, Chocholoušek.

Před utkáním domácí činovníci poblahopřáli legendě jihočeského hokeje Jaroslavu Pouzarovi k jeho sedmdesátinám. Syn trojnásobného vítěze Stanley Cupu následně vyrukoval do derby v barvách domácího Písku.

Táborské mužstvo se poprvé prosadilo už čtyřiadvaceeti vteřinách hry, když ještě o pět sekund dříve neproměnilo trestné střílení. V dalších minutách jeho hráči rázně vykročili za konečným úspěchem a měli průběh střetnutí pevně ve své moci. Už po dvou třetinách jejich trvalého ofenzivního tlaku bylo o osudu střetnutí prakticky rozhodnuto a odnášeli si do kabin vedení 5:0.

To hlavní ale přišlo na řadu až v závěrečné dvacetiminutovce. S chutí hrající lídr tabulky zasypal nešťastné písecké Krále dalšími osmi góly a k radosti svých příznivců v hledišti oslavil už dvanáctý druholigový triumf nad svým sousedem v řadě za sebou.

Třemi góly a stejným počtem přihrávek se zaskvěl Milan Dančišin, na domácí straně byl vyhlášen nejlepším hráčem jediný střelec Písku Jakub Čížek.

OHLASY TRENÉRŮ:

Arpád Györi, HC Tábor: „Už od začátku jsme měli hru ve své moci a postupně se to projevilo i na skóre. Po našem šestém gólu se Písku úplně rozpadla hra a my jsme tentokrát v žádné z pasáží zápasu vyloženě nepolevili, proto se nakonec zrodil tak výrazný výsledek. Soupeře jsme prakticky k ničemu nepustili. Kluky musím za utkání samozřejmě pochválit. Do konce základní části nás teď čeká ještě osm zápasů a je důležité, abychom i v nich dokázali udržet koncentraci po celých šedesát minut.“

Milan Filipi, trenér píseckého týmu: „Byl to jednoznačné utkání. Tábor je úplně někde jinde a s takovými týmy z popředí soutěže se v současné době nemůžeme rovnat. To je bohužel realita. Nezbývá nám, než soupeři pogratulovat. Pro nás je teď důležité, abychom se dokázali vzpamatovat a dali se dohromady do sobotního zápasu na ledě Řisut."