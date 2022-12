Současnému hráči HC Tábor to umožní dohoda o střídavých startech mezi klubem od Jordánu a Motorem České Budějovice, kterou spolu uzavřely s platností do konce tohoto kalendářního roku.

„Jsme rádi, že se Karlovi dostalo příležitosti si extraligu zase zahrát. Svými výkony v našem dresu si to rozhodně zasloužil,“ poznamenal generální manažer táborských kohoutů Aleš Krátoška.