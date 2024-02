Hokejová II. liga měla na programu předposlední kolo nadstavbové části, do něhož zasáhly i oba jihočeské týmy. Tábor v něm ve skupině o 1. až 6. místo porazil Příbram 5:2 a zároveň si pojistil minimálně druhou příčku, předposlední Písek naopak ve druhé skupině podlehl Chebu 1:2 v prodloužení.

Táborští hokejisté v předposledním kole nadstavby II. ligy zdolali Příbram 5:2 | Foto: Tomáš Danko

U Jordánu se hrál svižný hokej s prvky nadcházejícího play off. Oba týmy se musely obejít běz několika hráčů, ale to jim na urputnosti neubralo. Jihočeši byli aktivnější a po zásluze se zásluhou Nevšímala ujali vedení. Lepší vstup do prostřední části měli hosté, kteří se také z přesilovky dočkali vyrovnání. V dalším průběhu se rodily zajímavé situace a šance na obou stranách, ale činili se oba brankáři. Ujala se až akce těsně před sirénou sirénou, v níž vybídl obránce Hajič ke skórování do odkryté svatyně Práška a domácí znovu vedli. I do třetí periody vstoupila aktivněji Příbram a ve 24. minutě podruhé srovnala krok – 2:2. Zlomové okamžiky přišly v 50. minutě: nejprve se v přesilovce od modré trefil Hubata a po 36 vteřinách projel celým kluzištěm Zeman a střelou mezi betony rozvlnil síť počtvrté. To příbramské akcie zmrazilo a Tábor už vývoj kontroloval až do konce. Hosté sice v závěru ještě zkusili power play, ale při ní inkasovali popáté z hole Nevšímala.

„Psychickou náročností se zápas blížil utkání play off. Zápasy s Příbramí jsou v tomto ohledu náročné a vyhrocené, ale my jsme dokázali udržet hlavy a odměnili jsme se za to vítězstvím. Soupeře jsme zlomili dvěma slepenými góly na 4:2 a zbytek utkání už jsme si výtečně odkontrolovali a zodpovědně ho dohráli. Z juniorky jsme si vytáhli Marka Boušku a z dorostu Tondu Bača a musím je moc pochválit za to, jak skvěle to zvládli. Je dobře, že tady rostou hráči, kteří by se v budoucnu mohli do mužského týmu prosadit,“ konstatoval táborský kouč Richard Lobo.

Utkání Písku s Chebem ve skupině o 9. až 15. místo demonstrovalo, že oběma týmům už o nic nejde a k vidění bylo plno nepřesností i vyloučení na obou stranách. Úvodní třetina změnu skóre nepřinesla, v té druhé přibylo šancí na obou stranách, ale trefil se pouze domácí obránce Radoš. V závěru této části měl Písek možnost zvýšit skóre z trestného střílení, ale Dubský na gólmana nevyzrál. Třetí dvacetiminutovka přinesla chebské vyrovnání a duel tak dospěl do prodloužení. V ní nejprve Králové trestuhodně pohrdli dvojnásobnou početní výhodou, a tak se nakonec radoval jejich soupeř, když brejk přesně zakončil hrající kouč Chebu Václav Skuhravý.

„Byl to nejhorší zápas, jaký jsme letos viděl ve všech kategoriích. Neuvěřitelná holomajzna, na kterou se nedalo dívat, k čemuž přispěli i rozhodčí. Divím se, že těch pár diváku vydrželo až do konce. Mrzí mě, že obraz hry byl takový, jaký jsme viděli,“ neskrýval rozčarování trenér Písku Milan Mazanec

Nadstavbová skupina A

HC Tábor – HC Příbram 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 15. Nevšímal, 40. Prášek (Hajič, Matušík), 50. Hubata (Severa, Šulek), 50. Zeman (Matušík, Žajdlík), 60. Nevšímal – 24. Zdeněk (Rajgl, Jelínek), 44. Josefus (Rajgl, Duchan). Rozhodčí: Jílek – Tvrdík, Brtník. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváci: 1421.

Tábor: Žajdlík – Bouška, Jáchym, Bačo, Suchánek, Hubata, Hajič – Zeman, Matušík, Krliš, Huna, Zadražil, Prášek, Severa, Dančišin, Duda, Šulek, Zíb, Nevšímal.

Další výsledky 14. kola

Chomutov – Most 8:2, Děčín – Ústí nad Labem 5:0, Letňany – Vrchlabí 1:4.

Nadstavbová skupina B

IHC Králové Písek – HC Stadion Cheb 1:2 PP (0:0, 1:0, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 34. Radoš (Matiášek, Volf) – 43. Švec (Skuhravý, Klíma), 64. Skuhravý (Stejskal, Krutina). Rozhodčí: Battěk – Kučera, Figer. Vyloučení: 10:10. Využití: 0:1. Diváci: 137.

Písek: Císař – Vajner, Radoš, Turek, Pavlát, Tolar, Velíšek, Čunát – Marcilis, Volf, Matiášek, Petrásek, Pouzar, Koupal, Kolář, Hollar, Brož, Dubský.

Další výsledky

Benátky nad Jizerou – Hronov 7:3, Kralupy nad Vltavou – Kobra Praha 2:4.

II. liga Západ - nadstavbová skupina A o 1. až 8. místo

1. Chomutov 41 32 2 2 5 194:86 102

2. Tábor 41 31 2 2 6 186:82 99

3. Příbram 41 28 3 1 9 176:120 91

4. Letňany 41 24 3 1 13 160:114 79

5. Děčín 41 20 3 1 17 160:150 67

6. Vrchlabí 40 21 1 1 17 137:110 66

7. Most 40 15 1 3 21 135:163 50

8. Ústí nad Labem 41 11 2 3 25 127:159 40

II. liga Západ - nadstavbová skupina A o 9. až 15. místo

1. Benátky nad Jizerou 39 16 4 3 16 139:128 59

2. Kobra Praha 39 17 2 2 18 152:163 57

3. Cheb 38 10 6 4 18 113:159 46

4. Kralupy nad Vltavou 38 10 3 5 20 111:138 41

5. Hronov 40 12 2 1 25 137:200 41

6. Písek 39 8 4 3 24 110:153 35

7. Řisuty 39 6 0 6 27 106:218 24