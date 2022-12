V polovině 8. minuty se hostům dostalo možnosti vyrovnání, to když se po vyloučení Vlčka ocitli v početní výhodě. Šance si v ní vytvořit dokázali, ale brankář Gába si poradil i se zakončením Radoše z bezprostřední blízkosti. Na začátku 11. minuty podnikl Matušík odvážný průnik do soupeřovy defenzívy, který sice skončil v půli útočného pásma, ale připravil výtečnou pozici pro neomylné zakončení Šulka – 2:0.

Táborští hokejisté vyhráli druhou třetinu přesvědčivě 4:0. Pro soupeře od Otavy to však byl víc než krutý rezultát a na tak lichotivém výsledku má nejvýznamnější podíl domácí brankář Gába. Ten totiž fantasticky zlikvidoval minimálně čtyři písecké stoprocentní šance včetně těch největších v podání extáborských hráčů Radoše a Práška, a nakypřil tak půdu pro pozitivní vývoj třetiny. K navýšení skóre a otupení elánu aktivního protivníka posloužila táborské družině přesilová hra z 26. minuty. Gába v ní nejprve vychytal výpad Práška, pak ale na druhé straně kluziště narýsoval Milfait skvostnou přihrávku na hůl Severy, jenž střelou z první po ledě rozesmutnil Kříže – 3:0.

Písecký soubor ani po tomto gólu ze své role nevypadl, ale šance z kategorie vyložených už z jeho hry nevytryskly. Na konci 34. minuty se na táborském stadionu znovu jásalo a tleskalo, to když Šulek s Plášilem sehráli učebnicově situaci dva na jednoho a druhý jmenovaný parádní střelou pod horní tyč inicioval výměnu hostujících brankářů – 4:0.

Na stráž královské klece se postavil táborský odchovanec David Novák, ale nebylo mu souzeno dokončit druhou třetinu bez inkasovaného gólu. Na začátku 37. minuty ho připravila o čistý štít pohledná přesilovková kombinace v podání Severy a Milfaita dokončená hlídkujícím Dančišinem, po jehož dorážce puk líně, leč gólově překročil brankovou čáru – 5:0.

Tentokrát mimořádně agilní dvojici Milfait – Severa to však nestačilo a pouhých sedm vteřin před druhou sirénou zosnovalo ještě jeden zdařilý gólový výpad; prvně jmenovaný nahrával, jeho vytáhlý parťák skóroval a upravil počet gólů do půltuctu - 6:0.

Závěrečná dvacetiminutovka ráz derby nikterak neproměnila. Domácí celek dokumentoval svou herní vyzrálost a několikrát obranu soupeře doslova rozebral. Ani Písečtí ale ztracený duel nezabalili a šli nadále svižně naproti čestnému gólovému úspěchu. To se jim později podařilo, nejprve však museli spolknout nepříjemně hořkou pilulku v podobě sedmé inkasované branky. Padla v čase 41:23, kdy Endál našel povedenou přihrávkou od postranního mantinelu volného Vlčka, a ten tváří v tvář Novákovi znovu předvedl svou mimořádnou šikovnost – 7:0.

V následujících minutách se před družinou z Písku otevřela jedinečná příležitost ke skórování, to když v krátkém sledu za sebou usedli na trestnou lavici kohoutů Chocholoušek se Suchánkem. První trest ještě Táborští přečkali bez úhony, pak ale hosté proměnili Gábovo brankoviště ve vroucí kotel a přes několik skvělých zákroků jeho strážce dospěli ke gólu z hole dorážejícího Matiáška – 7:1.

V závěrečných minutách střetnutí už sbíraly plusové body výhradně táborské barvy. První dílčí úspěch se do skóre utkání nepromítl, ale ovace si vysloužil, to když domácí kapitán Seidl dominoval v šarvátce s mladým táborským odchovancem ve službách Králů Pavlátem. Při následní hře čtyř proti čtyřem se opakovala zdařilá spolupráce dua Endál – Vlček, a znovu v exkluzivním balení: nadýchaná přihrávka mezi dvěma obránci ze středního do útočného pásma, neomylná koncovka, a pak už jen radost z pečetící osmé trefy – 8:1.

Písečtí tak odcházeli do šaten obtěžkáni šestnáctou porážkou v derby v řadě za sebou, ale navzdory jednostranné podobě výsledku rozhodně nemuseli klopit hlavy hluboko.

Radek Bělohlav, trenér Tábora: „Musím ocenit soupeře, protože odehrál výborný zápas, i když na to konečné skóre nevypadá. Písečtí byli velmi brusliví a hodně nás prověřili. Nás v tomto zápase výrazně podržel David Gába v brance. Ten výsledek rozhodně neodpovídá tomu, jak to na ledě vypadalo, museli jsme si utkání tvrdě vybojoval. V naší hře se sice objevily některé věci, které do ní nepatří, ale vítězství pochopitelně bereme.“

Tomáš Matušík, trenér Písku: „Trénujeme špatně, chybí potřebné nasazení, pak to tak vypadá i v zápase. Pokud se borci neproberou, tak příští sezonu budeme jezdit do Krumlova nebo do Milevska. Je to jen o nich. Už jsme byli v tabulce osmí, tak si hráči asi mysleli, že vše půjde samo a že nad nás není. Víc k tomu nemám co říct."

HC Tábor - IHC Králové Písek 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Milfait (Bárta, Černý), 11. Šulek (Matušík, Vala), 27. Severa (Milfait, Suchánek), 33. Plášil (Šulek, Matušík), 36. Dančišin (Milfait, Severa), 40. Severa (Milfait, Bárta), 42. Vlček (Endál, Suchánek), 51. Vlček (Endál, Suchánek) - 46. Matiášek (Prášek, Hanus).

Rozhodčí: Jílek - Goitsch, Kučera. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Střely na branku: 39:39. Diváci: 1438.

Tábor: Gába - Plášil, Suchánek, Kříž, Vala, Černý, Hubata, od 41. Kohout - Seidl, Matušík, Šulek - Endál, Vlček, Dančišin - Bárta, Milfait, Severa - Hajič, Zíb, Zayml, od 41. Chocholoušek.

Písek: Kříž - F. Novák, Dudáček, Radoš, Dvořák, Pavlát, Hanus, Turek - Matiášek, Volf, Prášek, Březina, Koupal, Bednařík, Macháček, Brož, Novotný, Cháb, Hollar, Hrakholski.

II. liga sk Západ

1. Letci Letňany 21 19 0 1 1 110:46 58

2. HC Příbram 21 19 0 0 2 110:47 57

3. HC Tábor 21 15 1 0 5 118:55 47

4. Hokej Ústí nad Labem 21 14 1 1 5 93:54 45

5. Piráti Chomutov 21 13 1 1 6 115:67 42

6. Stadion Vrchlabí 21 12 0 2 7 82:64 38

7. HC Benátky nad Jizerou 21 9 2 1 9 73:75 32

8. Kobra Praha 20 9 1 0 10 55:71 29

9. Mostečtí Lvi 21 8 2 0 11 71:95 28

10. HC Děčín 21 7 1 2 11 71:81 25

11. Stadion Cheb 21 7 2 0 12 63:80 25

12. IHC Králové Písek 20 6 1 2 11 64:84 22

13. SHC Klatovy 21 5 0 0 16 48:80 15

14. Vlci Jablonec nad Nisou 21 4 1 1 15 62:112 15

15. HC Řisuty 19 3 0 1 15 56:113 10

16. HC Wikov Hronov 21 2 1 2 16 59:126 10