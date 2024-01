Hokejová II. liga pokračovala 28. kolem, které přineslo plný bodový zisk obě jihočeským týmům. Tábor si poradil s Vrchlabím 5:1 a Písek zdolal Děčín 2:1.

Trenér Písku Milan Mazanec hodnotí utkání. | Video: ihcpisek.cz

Celek od Jordánu si v novoroční domácí premiéře před rekordní návštěvou sezony čítající přes 2500 diváků připsal devátou výhru v řadě a soupeři z úpatí Krkonoš naopak přeťal osmizápasovou vítěznou šňůru. Vrchlabí sice na jihu Čech po první třetině vedlo, ale favorit ve druhé části skóre otočil a v závěrečné třetině přidal další tři góly, které znamenaly přesvědčivé vítězství a také to, že při zaváhání Chomutova se táborští hokejisté osamostatnili na čele tabulky.

„Jsme samozřejmě moc rádi za vítězství. První třetina od nás nebyla zrovna ideální, i vzhledem k tomu, že některé věci měníme a bude to přece jen chvilku trvat. V tomto směru jsme trpěliví. Po úvodní části jsme si předali nějaké informace a od té druhé krásně vidět, jak kluci ten projev změnili a byli úspěšní. Je to vždycky právě o hráčích. Oni jsou na ledě, oni plní pokyny, a právě oni si to vybojovali. Máme tady tým, který velmi dobře pracuje, což se ukázalo i v dnešním zápase, a proto jsme získali tři body,“ konstatoval táborský trenér Jakub Grof.

Velmi cennou výhru si připsal i Písek. Přestože nadále řeší absence zraněných hráčů a pomáhat musí junioři, o to víc se snaží bojovat a hrát obětavě. A proti šestému týmu tabulky to vyneslo tři body. Krále poslal stejně jako minule v Chebu do vedení v úvodní dvacetiminutovce Marcilis, který má u Otavy vyřízené střídavé starty z Veselí nad Lužnicí.

Favorit ve druhé části sice srovnal krok, ale v 31. minutě se o vítěznou trefu postaral Velíšek. V závěru sice Děčín tlačil a měl výhodu přesilovek, ale brankář Dvořák svůj tým podržel a v jednom případě mu pomohla i tyč.

„Soupeři byl opravdu těžký. Nechtěli jsme mu ustupovat a lacino darovat ani kousek ledu, což se nám vyplatilo. Měli jsme i kousek potřebného štěstí, ale bylo to poctivě odbojované, blokovali jsme střely a hráči plnili, co jsme si řekli. Snažili jsme se hrát agresivně, i když nás v závěru stály síly vyloučení, ale při oslabení nás podržel brankář. Máme stále dost absencí, nastoupili zase tři junioři, o to je výsledek cennější,“ konstatoval písecký kouč Milan Mazanec.

V dalším kole ve středu 10. ledna táborský lídr ve šlágru přivítá druhý Chomutov (18 hodin) a Písek v stejném termínu i čase hostí třetí Příbram.

HC Tábor – Stadion Vrchlabí 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 31. Zeman (Krliš, Milfait), 34. Prášek (Plášil, Hubata), 43. Huna (Zadražil, Dančišin), 43. Krliš (Plášil, Huna), 59. Krliš (Huna, Milfait) – 18. Urban (Šlaicher, Chrtek). Rozhodčí: Jílek – Sýkora, Tuháček. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 2543.

Tábor: Žajdlík – Hubata, Plášil, Suchánek, Hajič, Černý, Gajdolín, Ondřej – Krliš, Milfait, Zeman, Seidl, Matušík, Severa, Dančišin, Zadražil, Huna, Zayml, Zíb, Prášek.

IHC Králové Písek – HC Děčín 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Marcilis (Radoš, Matiášek), 31. Velíšek (Hollar, Vajner) – 27. Zedek (Faigl, Nezbeda). Rozhodčí: Trnka – Kettner, Stacho. Vyloučení: 4:3. Diváci: 250.

Písek: Dvořák – Radoš, Čunát, Pavlát, Turek, Vajner, Velíšek – Marcilis, Volf, Matiášek, Kolář, Pouzar, Hrakholski, Hohenberger, Hollar, Brož, Dubský.

Další výsledky 28. kola

Příbram – Ústí nad Labem 3:4, Chomutov - Benátky nad Jizerou 3:4 PP, Cheb – Hronov 4:2, Řisuty - Letňany 0:7, Kobra Prah - Kralupy nad Vltavou 5:2.

II. liga sk. Západ

1. Tábor 26 21 2 1 2 122:45 68

2. Chomutov 26 20 2 2 2 134:57 66

3. Příbram 26 18 3 1 4 123:78 61

4. Letňany 26 16 2 1 7 106:63 53

5. Děčín 27 15 2 1 9 112:92 50

6. Vrchlabí 26 15 1 1 9 99:69 48

7. Most 26 13 0 3 10 98:95 42

8. Benátky nad Jizerou 26 8 3 3 12 83:84 33

9. Kobra Praha 26 9 1 1 15 93:119 30

10. Cheb 26 7 3 1 15 76:116 28

11. Ústí nad Labem 26 7 2 2 15 88:107 27

12. Kralupy nad Vltavou 26 6 2 3 15 75:94 25

13. Písek 27 5 3 2 17 70:108 23

14. Hronov 26 5 2 1 18 84:143 20

15. Řisuty 26 3 0 5 18 63:156 14