Hokejová II. liga měla ve skupině Západ na programu 5. kolo nadstavbové fáze. Oba jihočeské týmy se představily na ledě soupeřů, ale ani jeden z nich se bodového importu nedočkal. Zároveň oba prohrály podruhé za sebou.

Hokejisté Tábora prohráli v 5. kole nadstavbové fáze II. ligy na ledě Příbrami 2:5. | Foto: archiv HC Tábor

V tabulce druhý Tábor se v taháku elitní skupině A představil na stadionu třetí Příbrami a začátek utkání se mu nepovedl. Inkasoval už ve 4. minutě, do konce úvodní třetiny ještě jednou a v 29. minutě prohrával 0:3. Vzápětí sice Severa snížil a ve třetí třetině stáhl manko na rozdíl jediné trefy Huna, ale závěr patřil Baníku, který výhru pečetil při power play soupeře.

„V rozhodujících situacích jsme byli trochu lehkovážní. Bohužel nám v posledních zápasech chybí týmová obětavost. Je potřeba, abychom nekoukali, kdo ty potřebné věci udělá za nás, ale aby je prostě každý hráč udělal sám. Ať už je to blokování střel soupeře, nebo prostor před jeho brankou, kam bychom vlezli a ten puk do branky doslova domlátili. A abychom brali zakončení akcí na sebe a nevymýšleli dalších sedm kombinací. To jsou věci, které nás trápí a musíme na nich pracovat, protože zrovna ty budou v play off rozhodující, “ konstatoval táborský kouč Richard Lobo.

Úvodní třetinu prospali také písečtí hokejisté, kteří v ní od Chebu dostali tři góly. Ve zbytku utkání sice hru srovnali a místy si dokázali vynutit i tlak, ale vytěžit z toho dokázali pouze korekci výsledku zásluhou Koupala. Porážka jim v nadstavbové skupině B navíc už výrazně komplikuje šance na účast v předkole play off. Tam zamíří dva nejúspěšnější týmy a Králové na druhé Benátky ztrácejí už jedenáct bodů.

Nadstavbová skupina A

HC Baník Příbram – HC Tábor 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Hasman, 13. Krejčí (Kafka, Gengel), 29. Zdeněk (Josefus), 56. Duchan (Jelínek, Bednařík), 59. Havlín (Hasman) – 30. Severa (Huna, Zadražil), 52. Huna (Severa, Matušík). Rozhodčí: Hacaperka – Gabriel, Figer. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Diváci: 795.

Tábor: Gába – Říha, Plášil, Jáchym, Suchánek, Hubata, Černý, Hajič – Zeman, Milfait, Krliš, Šulek, Matušík, Seidl, Huna, Zadražil, Severa, Prášek, Zíb, Dančišin.

Další výsledky

Vrchlabí – Letňany 1:2, Most – Chomutov 2:4, Ústí nad Labem – Děčín 3:4 SN.

Nadstavbová skupina B

HC Stadion Cheb – IHC Králové Písek 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Čejka (Tóth, Innanmaa), 10. Krutina (Davídek, Šik), 19. Rozhon (Švec, Stejskal) – 47. Koupal (Pechlát, Kolář). Rozhodčí: Hlinka – Motl, Bertlík. Vyloučení: 4:2. Diváci: 235.

Písek: Dvořák – Radoš, Čunát, Pavlát, Turek, Vajner, Tolar – Marcilis, Volf, Matiášek, Rousek, Pouzar, Hrakholski, Petrásek, Koupal, Hollar, Pechlát, Kolář, Brož.

Další výsledky

Hronov – Benátky nad Jizerou 7:8, Kobra Praha – Kralupy nad Vltavou 6:2.

II. liga Západ

Nadstavbová skupina A

1. Chomutov 32 25 2 2 3 152:64 81

2. Tábor 33 24 2 2 5 143:64 78

3. Příbram 32 22 3 1 6 151:98 73

4. Letňany 32 18 3 1 10 125:81 61

5. Děčín 33 18 3 1 11 140:118 61

6. Vrchlabí 32 17 1 1 13 115:88 54

7. Most 32 14 1 3 14 115:123 47

8. Ústí nad Labem 32 10 2 3 17 112:126 37

Nadstavbová skupina B

1. Kobra Praha 33 13 1 2 17 123:143 43

2. Benátky nad Jizerou 32 11 3 3 15 106:106 42

3. Cheb 32 10 4 2 16 97:138 40

4. Kralupy nad Vltavou 32 7 3 4 18 91:118 31

5. Písek 32 7 4 2 19 86:122 31

6. Hronov 33 8 2 1 22 108:170 29

7. Řisuty 32 4 0 6 22 82:187 18