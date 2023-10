Hokejová II. liga měla na programu 10. kolo. Tábor v něm potvrdil roli favorita a Řisuty porazil vysoko 8:2, Písek naopak odjel po porážce 2:4 z chomutovského ledu s prázdnou.

Táborští hokejisté porazili Řisuty vysoko 8:2. Na snímku obránce Tomáš Hajič. Foto: archiv HC Tábor | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Táborští hokejisté měli v posledních duelech potíže s produktivitou, což dokumentovala i úvodní třetina souboje s Řisuty. Sice se brzy ujali vedení, ale z dalších téměř dvaceti střel už hostujícího brankáře Pánka nepřekonali a naopak sami inkasovali. Kohouti si vše vynahradili v prostřední části, kdy soupeři nasypali pět gólů. V závěrečné dvacetiminutovce už tolik aktivní nebyli, přesto ještě dvakrát skórovali a Milfait zároveň zkompletoval hattrick.

„Vyhráli jsme 8:2, takže na tom těžko můžeme hledat nějaké úplně zásadní mouchy. Mám samozřejmě radost z toho, že jsme po delší době dali více branek. Padly proto, že na soupeřovu branku šlo velké množství střel a snažili jsme se chodit clonit před bránu, což neustále řešíme na trénincích a na poradách. Na druhé straně jsme v utkání udělali na můj vkus dost velké množství chyb v obraně. Do utkání jsme nevstoupili moc dobře, měl jsem pocit, že nám tak úplně nejdou nohy, nicméně jsme i z toho vyprodukovali v první třetině dvacet střel na branku a měli jsme dát rozhodně více gólů. Ve druhé části jsme konečně odšpuntovali tu zátku k soupeřově brance. Ve třetí třetině už to zase nebylo úplně optimální, ale asi jsme to víceméně dohrávali. Je pravda, že ta naše hra ještě postrádá trošku lehkosti a jednoduchosti. Když to ale shrnu, jsme rádi za vítězství i za to, že jsme dali osm gólů a využili všechny tři přesilovky,“ konstatoval táborský trenér Tomáš Matušík.

Písecký celek cestoval na sever republiky se skromnějšími ambicemi a mohl spíše překvapit, neboť Chomutov patří k adeptům na nejvyšší příčky. Králové sice předvedli celkově slušný výkon, ale co to bylo platné, když nezachytili začátek a v 11. minutě prohrávali 0:3. Pak se sice vzpamatovali, do konce úvodní části snížili na rozdíl jediné trefy a v dalším průběhu měli několik možností k vyrovnání. Toho se však nedočkali a třpyt jim vzal v 43. minutě nestárnoucí harcovník Lukeš, jenž svým třetím zásahem v utkání upravil na konečných 4:2. Jihočeši bojovali dál, ale Piráti je do větších šancí už nepouštěli.

„Je to stále stejné. Zase jsme měli nepovedený úsek, který nás stál lepší výsledek. Tentokrát to bylo hned zkraje, kdy jsme si nechali dát tři góly. Proti takovému soupeři, jakým je Chomutov, je to pak velmi těžké otáčet,“ krčil rameny kouč Písku Jan Trummer.

V dalším kole se oba jihočeské celky v sobotu 28. října představí doma. Tábor od 18 hodin hostí Benátky nad Jizerou, Písek už o hodinu dřív Letňany.

HC Tábor – HC Řisuty 8:2 (1:1, 5:0, 2:1 )

Branky a nahrávky: 3. Milfait (Matušík, Šulek), 26. Krliš (Plášil), 29. Milfait (Suchánek), 31. Dančišin (Hajič, Krliš), 31. Šulek (Plášil, Matušík), 37. Zíb (Duda), 45. Milfait (Krliš, Severa), 54. Seidl (Šulek, Matušík) - 7. Výrut (Pejchal), 45. Okegawa (Pulda, Výrut). Rozhodčí: Hacaperka - Kettner, Brož. Vyloučení: 3:3. Využití: 3:0. Diváci: 1148.

Tábor: Dvořák - Plášil, Hubata, Suchánek, Gajdolín, Hajič, Čížek - Krliš, Milfait, Severa - Seidl, Matušík, Šulek - Zayml, Dančišin, Bárta - Nevšímal, Zíb, Duda. Piráti Chomutov - IHC Králové Písek 4:2 (3:2, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Chrpa (Záruba, Putz), 8. Lukeš (Hübl), 11. Lukeš, 44. Lukeš (Seemann, Záruba) - 16. Matiášek (Volf), 18. Volf (Hanus, Rousek). Rozhodčí: Glanc - Kurtin, Baxa. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. 0:0. Diváci: 1446.

Písek: Korytar - Březina, Hanus, Radoš, Vajner, Šilhán, Turek, Kurfürst, Pavlát - Matiášek, Volf, Rousek - Pouzar, Koupal, Hracholskij - Novotný, Hollar, Ženíšek - Dubský, Zátopek, Šindelář. Další výsledky 10. kola

Benátky nad Jizerou – Hronov 7:1. Letňany – Děčín 2:1, Ústí nad Labem – Kralupy nad Vltavou 3:5, Kobra Praha – Cheb 6:2, Příbram – Most 6:3.

II. liga sk. Západ

1. Příbram 9 8 1 0 0 60:25 26

2. Tábor 9 7 1 1 0 43:14 24

3. Piráti Chomutov 9 8 0 0 1 49:22 24

4. Letňany 10 5 2 1 2 35:24 20

5. Děčín 10 6 0 0 4 32:32 18

6. Most 10 5 0 2 3 38:30 17

7. Benátky nad Jizerou 9 4 1 0 4 28:18 14

8. Kralupy nad Vltavou 9 3 1 2 3 30:30 13

9. Vrchlabí 9 3 1 1 4 37:31 12

10. Ústí nad Labem 9 3 1 1 4 34:35 12

11. Písek 10 2 1 0 7 27:37 8

12. Kobra Praha 9 2 0 1 6 29:45 7

13. Řisuty 9 2 0 1 6 22:56 7

14. Cheb 10 1 1 0 8 23:59 5

15. Hronov 9 1 0 0 8 23:52 3