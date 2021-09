Fanoušci ledního hokeje na jihu Čech se dočkali. Startuje Krajská liga, která letos čítá jedenáct účastníků.

Startuje hokejová Krajská liga. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Oproti předchozím sezonám neuvidíme celky z Vysočiny, které jsou zařazeny do krajsky příslušné soutěže. Na jihočeské celky čeká dvoukolová základní část, po které se půjde do play off.