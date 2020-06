Důvodem jsou časté konflikty, napjatá atmosféra a dlouhodobé neshody s vedením HC Vajgar. To momentálně zastřešuje předseda spolku Jiří Zikmund z Rodinova, ale všem je jasné, že faktickým vládcem je bývalý ligový hokejista Zdeněk Ondřej.

Hráči proto požádali o hostování v HC Střelci, které jim však vedení Vajgaru podle očekávání zamítlo a celou záležitost nyní bude muset řešit smírčí komise Českého hokeje. Členové mužstva však věří, že dostanou k přechodu ke Střelcům zelenou a už také podali přihlášku do nového ročníku krajské ligy, jíž jihočeský hokejový svaz akceptoval.

Než hrát za Vajgar, raději vůbec

Co je k tomuto bezprecedentnímu kroku vedlo? Do podrobností ohledně nejrůznějších sporů se nikomu příliš nechce, každopádně už v sezoně 2018/2019, kdy Vajgar senzačně vybojoval krajský titul, se začaly kumulovat problémy v komunikaci mezi hráči a vedením. Řada hráčů proto raději zvolila odchod do jiného klubu, někteří dokonce přerušili aktivní činnost. To se v plné nahotě projevilo v uplynulé sezoně, kdy HC Vajgar obsadil v základní části předposlední příčku a do play off nepostoupil.

„Pravděpodobně jsme vyčerpali míru vzájemné slušnosti, tolerance a respektu jeden k druhému. Hráči projevili svobodnou vůli dále nepokračovat v HC Vajgar. Není nutné a už ani nechci řešit a zmiňovat konkrétní důvody, ale prostě vedení klubu mělo a má jiné představy o fungování týmu mužů. A kvůli tomu už není další spolupráce možná,“ uvedl zkušený obránce Martin Ištvánik, který je mluvčím kabiny. Zároveň zdůraznil, že hokejisté by už dres Vajgaru neoblékli ani případě, že by jim byl zamítnutý přechod do druhého hradeckého klubu.

Zároveň vyvrací některé informace, které se začaly šířit, o tom, že by snad vedení HC Vajgar mělo vůči hráčům uplatňovat nějaké pohledávky. „Je to rozsévání lží a polopravd s cílem pošpinit hráče. Všichni jsme si z vlastních zdrojů hradili náklady na hokejky, výstroj i cestovné na zápasy. Mezi hráči a vedením HC Vajgar nikdy nebyly uzavřeny žádné smlouvy ani ústní dohody o finančních příspěvcích, z čehož vyplývá, že nikdo z hráčů nemůže mít jakékoliv finanční či jiné závazky vůči HC Vajgar,“ tvrdí jasně Martin Ištvánik.

Vedení klubu HC Střelci podalo hokejistům pomocnou ruku, ale ohledně důvodů přechodu hráčů už nechce přilévat olej do ohně. „Víme, že tam byly nějaké konflikty a hráči se nedokázali s vedením shodnout na zásadních věcech, ale to není naše záležitost. My byli osloveni, zda bychom tým mužů mohli vzít pod křídla našeho klubu. S tím problém nemáme, má to smysl, protože od nové sezony budeme mít kromě kompletní žákovské sekce i tým dorostu a není vyloučeno, že nakonec možná ještě přihlásíme juniory, takže bychom měli všechny věkové kategorie,“ podotýká předseda HC Střelci Vladislav Svoboda.

Dva z jednoho města?

Zajímavé je, že přihlášku do krajské ligy mužů podal i jindřichohradecký Vajgar, byť momentálně disponuje jen hrstkou hráčů. Na celou záležitost má pochopitelně úplně jiný pohled, což prezentoval ústy svého manažera Jiřího Skořepy.

„Na konferenci k rozlosování jsme podali přihlášku pro dospělé, juniory a mládež. Vajgar by měl hrát soutěže, do kterých jsme se přihlásili, otázkou, jak se všechno ohledně mužů bude vyvíjet dál. Někteří hráči v průběhu uplynulé sezony klub podrazili a z jistých důvodů uvedli, že chtějí hrát pod hlavičkou Střelců. Nikdo se s námi nebaví. My se snažili dát hokej ve městě dohromady, posledním návrhem bylo střediskové uspořádání, každý by si ručil za své, vedení by bylo složené ze zástupců obou celků a ze zástupců města. Druhá strana na to nereagovala,“ konstatoval Jiří Skořepa.

Připomeňme, že v Jindřichově Hradci figurují tři hokejové subjekty, což je na jedenadvacetitisícové město skutečná rarita. Původní KLH Vajgar od roku 2017, kdy sestoupil z druhé ligy a sužovaly jej finanční problémy, nevyvíjí činnost. V témže roce vznikl HC Vajgar, který převzal mládežnická družstva a muže právě od KLH Vajgar. Postupně však základna slábla, neboť většina dětí přešla ke konkurenčním Střelcům. Ti si vedou mnohem lépe. Na scéně jsou už šest let, od přípravky po 9. třídu registrují na 180 dětí a v nové sezoně budou mít v soutěži i dorostence.