Borec z úspěšného klubu na Branišovské ulici má za sebou skutečně povedený období. Na juniorském mistrovství světa v taekwon–do ITF v Bělorusku byl členem našeho vítězného týmu ve speciálních technikách a v individuálním závodě byl bronzový.

Z evropského šampionátu juniorů v Estonsku bral zlato v týmové soutěži v technických sestavách a třetí byl v individuálním klání ve speciálních technikách. Na domácí scéně se stal juniorským mistrem republiky ve speciálních technikách a druhý byl ve volném boji.

Výčet úspěchů je to skutečně mimořádný. „Byl to opravdu dobrý rok. Nejlepší v mém životě,“ přikyvuje úspěšný závodník. „Zlatá medaile z mistrovství světa v Bělorusku, to je něco, co se tady nepovedlo deset let. Pocity z toho byly neskutečné,“ přikyvuje.

Postl také hned vysvětluje, co obnáší týmový závod ve speciálních technikách. „V družstvu nás bylo pět. Každý si vybral techniku, kterou ovládá nejlépe, a tu skočil. Znamená to, že provedl kop ve výšce, která je stanovená podle náročnosti kopu. Obyčejný kop nůžkami dopředu je pro juniory ve výšce dva metry a sedmdesát centimetrů. V této výšce je destička, do které musíte kopnout dostatečnou silou. Pokud do ní jenom kopnete, je to za jeden bod. Když se plně převrátí, tak je to za tři body,“ dává blíže nahlédnout do pravidel taekwon-da.

Právě speciální techniky jsou Postlovou hlavní disciplínou. „Kromě zlata z týmového závodu jsem si přivezl také bronz z individuální soutěže. Toho si rovněž moc cením. I když stříbro jsem prohrál až v rozeskakování, což byla docela škoda. Vicemistr světa by znělo lépe než držitel bronzové medaile,“ usměje se. „Zatím je to každopádně můj životní úspěch, ale doufám, že to posunu ještě dál,“ věří.

Vydařeným rokem se závodník Pedagogu rozloučil s juniorskou kategorií a přechází mezi muže. Hned byl zařazen i do seniorské reprezentace. „První start za národní tým dospělých mě čeká v dubnu na mistrovství Evropy v Itálii,“ informuje. „Konkurence bude určitě o hodně větší než v juniorech. Musím se mezi muži trochu rozkoukat, ale určitě bych chtěl také nějakou placku přidat. Povedlo se mi vyhrát Czech Open, kde byla silná konkurence. Díky tomu věřím, že bych i na Evropě mohl něco ukořistit,“ doufá.

Postl se věnuje neolympijskému taekwon-du ITF. „Ale obě formy našeho sportu se snaží co nejvíce sbližovat. Strašně bych si přál, kdybych třeba jednou mohl jet na olympiádu. To by bylo splnění velkého snu.“

Mezi oběma formami nejsou až tak velké rozdíly. „Hlavní rozdíl je v psychologii obou sportů. My jsme bojové umění, zatímco WTF se angažuje více jako sport. Závodí se tam jenom v boji a rozdíly v pravidlech jsou minimální,“ tvrdí.

Prvenství v anketě o Sportovce okresu ho mimořádně potěšilo. „Něco podobného jsem ještě nezažil a rozhodně jsem nečekal, že bych mohl vyhrát. Bylo to strašně příjemné, ale zlato z mistrovství světa stavím výš,“ ujistí.

S podmínkami pro přípravu je na Pedagogu maximálně spokojen. „Pro trénink je to ideální. Mohu přijít i dřív a udělat si něco individuálně. Trenéři David Petrů a Jaromír Michl se mi maximálně věnují. Jsou to několikanásobní mistři světa a Evropy. Opravdu kapacity a jsem rád, že s nimi mohu spolupracovat. Lepší péči snad ani nemohu mít,“ zdůrazní.

Úspěch mladého borce ocenil i předseda SK Pedagog Přemysl Horák. „Ondrovi gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci našeho oddílu,“ nechal se slyšet.