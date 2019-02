České Budějovice – Slavnostní zápas v retro reprezentačních dresech zvládli. Hokejisté ČEZ Motoru porazili v 19. kole první Chance ligy Přerov 3:1 a vedou tabulku už o osm bodů. V pondělí nastoupí Jihočeši v dohrávce v Benátkách nad Jizerou (17.30).

Radost Milana Dančišina a Martina Heřmana. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Úvodní buly vhodila legenda našeho hokeje Luděk Bukač a krátce poté téměř vyprodaná Budvar aréna pak záhy viděla první gól zápasu. Postaral se o něj už ve 3. min. Šimánek, jenž tečoval Pýchovu střelu. V první třetině ještě Čermák orazítkoval tyč branky hostujícího Klimeše.



Po změně stran byla blízko druhému gólu dvojice Přikryl - Endál, ale jejich přečíslení v brance také neskončilo.

V polovině zápasu se naopak radovali hosté. Na konci povedené kombinace zakončoval do již odkryté Strmeňovy klece Zbořil.



Jenže Motor chtěl navléci na vítěznou šňůru šestý korálek a došel si ve třetí třetině pro vítězství. Postaral se o něj Čermák jemnou tečí Babkovy utěšené střely do horního růžku. Při power play soupeře pak pečetil do prázdné branky na konečných 3:1 Heřman.



Branky a nahrávky: 3. Šimánek (Pýcha, Endál), 50. Čermák (Babka, R. Přikryl), 60. Heřman (Dančišin) – 33. Zbořil (Milan Procházka, R. Pšurný). Vyloučení: 4:7 (navíc dom. Šimánek 10 min.), využití: 1:1. Rozhodčí: Souček, Šindel – Tvrdík, Siman. Diváci: 6391.

ČEZ Motor: Strmeň - Pavlin, Vydarený, Plášil, Pýcha, Fillman, Kachyňa - Zd. Doležal, Gilbert, M. Novák – Babka, Šimánek, Čermák – Endál, Přikryl, Heřman – J. Doktor, Dančišin, Beránek. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů – Václav Prospal (Motor): „Bylo to ubojované vítězství. Přerov je hodně silový mančaft a potvrdilo se, že nás nečeká nic jednoduchého. Na každý gól jsme se hrozně nadřeli, ale za výhru jsme rádi.“

Kamil Přecechtěl (Přerov): „Bohužel jsme doplatili na řadu vyloučení. Při hře pět na pět jsme byli domácím minimálně vyrovnaní. Trápíme se v koncovce. S výkonem i předvedenou hrou z naší strany jsem spokojen, s výsledkem ne.“