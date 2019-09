Hosté na Vysočině výborně začali a ještě deset minut před koncem vedli 3:0. V závěru ale soupeř snížil až na rozdíl jediného gólu. „Zbytečně jsme si to zkomplikovali,“ připustí i trenér Václav Prospal. „Přitom jsme měli zápas pod kontrolou, hráli jsme dobře a tlačili jsme se do soupeře, abychom dali čtvrtou branku. Jihlava naopak byla opařená z toho, že jsme dali tři góly a hrálo se nám lehce,“ všiml si.

S přístupem hráčů byl náročný kouč maximálně spokojen. „Kluci věděli, že nás v Jihlavě nečeká nic lehkého. Přistoupili k utkání velice zodpovědně. Proto mě dost mrzí vyloučení, které nás poslalo do čtyř a domácí dali první gól. Tím ožije hala, tým chytí extra šťávu a energii. Během devadesáti vteřin jsme dostali dva góly a najednou jsme se tahali o zápas, který bychom měli dotáhnout zodpovědněji do vítězného konce. To je ale jediné, co mi na utkání vadí,“ ocenil přes drobný výpadek v závěru výkon svého celku.

Prospala trošku mrzelo, že komplikace si jeho tým způsobil vlastně sám. „Do situace, která zaváněla tím, že padne třetí gól, jsme se dostali sami. Už neměl padnout první jihlavský gól. Z naší strany tam nemělo být vyloučení. Je faul a faul. Když někdo někoho sestřelí při dohrávání souboje v obranném pásmu, nebo podrazíme soupeře ve vyložené šanci, tak s tím mohu nějakým způsobem žít. Ale tohle byl další nic neřešící faul hokejkou šedesát metrů od naší branky. Pořád tam byli čtyři další hráči plus gólman, kteří si mohou pomoci. Hokej je týmový sport a tohle prostě nemůžeme dělat,“ důrazně odmítne. „Nechceme takto zbytečně dávat soupeřům extra energii.“

Úplný začátek zápasu přitom patřil spíše domácí Dukle. „Soupeř měl hned v úvodu velkou šanci a z naší strany to nebyl start, jaký bych si představoval. Pak se hra vyrovnala a je samozřejmě věc názoru, který z obou týmů byl lepší. Domácí asistent trenéra byl přesvědčen, že dvě třetiny byl lepší jeho celek. Na to jsem na tiskovce vůbec nechtěl reagovat. Góly jsme ale dali my, což je důležité,“ zdůrazní. „S Jihlavou je to vždycky těžké. Je to klub, jenž ještě předloni hrál extraligu. Několik hráčů, kteří si tam nejvyšší soutěž zahráli, v týmu stále ještě mají. Navíc mají vynikající gólmany. Pokaždé jsou to zápasy o prvním gólu,“ míní.

Ten se podařilo dát Jihočechům, což se ukázalo jako jeden z klíčových momentů utkání. „Bylo to z jednoduché situace. Dostali jsme puk ven ze třetiny, vyhráli souboj na mantinelu a šli do brejku dva na jednoho. Místo nějaké nahrávky to Jirka Šimánek parádně trefil,“ potěšil svého trenéra výstavní trefou nejzkušenější hráč kádru.

Naposledy venku Motor prohrál v Benátkách nad Jizerou po nájezdech a trenér absolutně nebyl spokojen s přístupem týmu. Ten se zlepšil o sto procent. „Neměl bych to říkat, ale věděli jsme, že tohle se nám v Jihlavě nestane. Potřebujeme však pracovat na tom, abychom takhle zodpovědně jako tým odehráli jakýkoliv zápas. Ne jenom, když vyjedeme ven, nebo hrajeme doma proti těžkým soupeřům. Musíme se naučit takhle hrát i proti těm relativně slabším. Proti Motoru se totiž každý vybičuje k lepšímu výkonu a má o motivaci postaráno. První liga se vyrovnává. Nechci říct, že každý může porazit každého. Ale pokud k jakémukoliv zápasu nepřistoupíme tak, jak máme, tak je to pak dvakrát tak těžké,“ má jasno.

Výborně zápas zvládl brankář Milan Klouček, který v úvodu sezonu v interním gólmanském souboji zatím poráží Jana Strmeně. „Kdykoliv šel Kloudy do branky, tak chytal spolehlivě. V tréninku se ale zlepšují oba naši gólmani. V zápasech teď dostává více příležitostí Kloudy a v Jihlavě chytal velmi dobře. S Honzou Strmeněm jsem nebyl spokojený v první třetině v Benátkách, ale nemohu říct, že by se v tréninku nesnažil. Oba pracují velmi dobře a Kloudymu se to vyplácí v zápasech. To je přesně to, co jsme od něj čekali, když jsme ho sem brali.“

Na Horácký zimní stadion dorazily v pondělí jen dvě tisícovky fanoušků, což je výrazně slabší návštěva než v minulých letech. „Nás to ani nepřekvapilo. Jihlavu jsme sledovali na videu a viděli jsme tam prázdné sedačky. Mluvil jsem s ředitelem klubu Emilem Kristkem, který si posteskl, že lidi na hokej nechodí,“ připomíná kouč českobudějovického funkcionáře ve vedení Dukly.

Ve středu čeká Prospalovu družinu domácí duel s Litoměřicemi. „Nečeká nás nic jednoduchého. Litoměřice jsou tým, který nám tady u nás loni připravil první domácí prohru, i když jsme tehdy ještě osm minut před koncem vedli o dva góly. Především na svém stadionu je to extra těžký soupeř, jenž proti nám má velkou motivaci. Hrají tam mladí kluci, kteří se snaží posunout dál. K sobě mají několik zkušených hokejistů a trenéra reprezentační devatenáctky. Někteří mají potenciál dostat se na mistrovství světa dvacítek. Funguje tam svazový projekt Dukla a co víme jistě, tak nepřijede nějaký odevzdaný protivník. Vítězství, po kterém prahneme, si budeme muset zasloužit. A je pro nás jedině dobře, že budeme hrát těžké zápasy,“ zdůrazní Václav Prospal.