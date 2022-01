Góly a nahrávky: 12. Marcilis (Pechlát, Fr. Bárta), 54. Mikeska (Mich. Bláha, Dušák) – 9. Holub (J. Sitter, R. Suchánek ml.), 55. Šaršok (Holub, Fedor), 58. O. Předota (R. Suchánek ml., Samohejl). Rozhodčí: Hamr – Jan Lang, Mich. Dančišin. Vyloučení: 7:8, navíc Fr. Bárta (Veselí) do konce. Využití: 0:0. Diváků: 150.

Sestavy - Loko Veselí: F. Dvořák – M. Kadlec, M. Čančura, Štěcha, J. Benda, L. Míchal, Fencl – Mich. Bláha, Mikeska, Dušák, Klimeš, R. Benda, Vlach, Pechlát, Marcilis, Fr. Bárta. Trenéři František Ševčík a Pavel Novák st. HC Vimperk: Podskalský – O. Předota, J. Předota, Šaršok, L. Turek, Janásek – Holub, R. Sitter, R. Suchánek ml., Samohejl, Korous, J. Šafář, J. Sitter, P. Novotný, Fedor. Trenéři Milan Řehoř a Rudolf Suchánek ml.

Vimperští hokejisté mají v novém roce jasný úkol, a to dohnat bodové manko a probojovat se do play off. Začali dobře. Dva zápasy a šest bodů. V lednu je však čeká ještě dalších pět těžkých zápasů.

Ve Veselí nad Lužnicí to byla od začátku pořádná bitva. "Přistoupili jsme k utkání od první minuty maximálně zodpovědně. Domácí hráli aktivně dopředu, snažili se nás přehrát a dát vedoucí branku. To jsme si však perfektně pohlídali. Radek Podskalský navázal v brance na skvělý výkon s Milevskem a držel nás. Do vedení jsme šli nakonec my, ale soupeř po třech minutách vyrovnal a tak skončila první třetina. Prostřední dějstí mělo podbný obraz jen s tím rozdílem, že se z gólu neradoval ani jeden tým," uvedl k prvním dvěma třetinám předseda vimperského hokeje Pavel Předota.

Rozhodovalo se tedy až ve třetí třetině, která přinesla nejen góly, ale i trestné střílení a řadu vyloučení. "Nějakých šest minut před koncem utkání jsme domácím nabídli po vlastní chybě obrovskou šanci, kterou oni využili ve vedoucí branku. Nesložili jsme však zbraně a naopak během minuty zase vyrovnali. Domácí pak dostali další velkou šanci v podobě trestného nájezdu, ale Radek Podskalský to chytil. Mysleli jsme již na prodloužení, ale dvě a půl minuty před koncem to tam Ondra Předota poslal od modré táhlou střelou do brány. Konec zápasu byl nervotzní, trochu se to tam strkalo a vylučovalo se. Oni dohrávali poslední půl minutu šest proti čtyřem, ale my vyhráli buly, dostali puk ven ze třetiny a bylo hotovo," přiblížil Pavel Předota nejdůležitější momenty závěru utkání.

Další víkend čeká na vimperské hokejisty opět dvojutkání. Nejprve hrají v pátek dohrávku v Radpmyši a v neděli pak hostí lídra soutěže Samson České Budějovice. "Nemáme co ztratit. Pokud v dohrávce podáme takový výkon jako ve Veselí, tak můžeme pomýšlet na dobrý výsledek. To, že se dá hrát i se Samsonem, ukázala v pátek Soběslav. Jdeme do toho se zvednutými hlavami," hledí k dalšímu programu Pavel Předota.