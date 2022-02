Na konci ledna vypršel přestupní termín. K žádnému posílení kádru na poslední chvíli jste se neodhodlali. Jste spokojeni s kvalitou mužstva, nebo vám to spíše neumožnila ekonomická situace? S kádrem budeme spokojeni teprve tehdy, až získáme mistrovský titul. Nebo ještě lépe, aby jich bylo co nejvíce (úsměv). Spokojeni nejsme nikdy a na kádru pracujeme. Ale nejen my, až na pár výjimek prakticky nikdo nebyl aktivní na přestupovém trhu. Nemohu hovořit za ostatní, nám však prostě chybí peníze. Postrádáme diváky v hledišti a ekonomická situace je skutečně složitá. Od prosince jsme v oblasti sportu a kultury bezpochyby nejzasaženější, možná i celkově. Diváci nechodí, takže jsme si nemohli na závěr přestupního období vyskakovat, očekávané příjmy ze vstupného se nenaplňují a neposilovali jsme.

Do hlediště mohou na vaše domácí zápasy pouze majitelé permanentek, a to ještě jen na každý třetí zápas. Jak citelný je pro vás výpadek z běžného vstupného, o který přicházíte?

Nechci rozporovat, jestli jsou současná opatření správná, nebo ne. Od toho jsou jiní, aby to hodnotili. Mohu pouze konstatovat, co to pro nás ve skutečnosti znamená. V období prosince, hlavně kolem Vánoc, a v lednu chodí na hokej suverénně nejvíc lidí. V minulosti jsme v tomto čase vyprodávali zápasy v první lize proti Kadani a jiným méně atraktivním soupeřům, aniž bych se jich chtěl dotknout. Teď se vůbec nebojím, že bychom v tomto období neměli v extralize pokaždé plný dům. Každé takové utkání, kdy nemůžeme prodávat vstupenky nad rámec prodaných permanentek, pro nás znamená ztrátu čtyři sta padesát tisíc až půl milionu korun. To je pro nás velice citelné.

S posledním Zlínem se Motor trápil, nakonec bere dva body za výhru po nájezdech

Už podle vás nastala doba, že by na hokej mohlo začít chodit více diváků než současných povolených tisíc?

Nejsem odborník, ale všechno sleduji prostřednictvím médií. Vidím, jakým vývojem prošla a prochází západní Evropa. Věřím, že v tomto, nebo nejpozději příštím týdnu, začnou čísla nakažených klesat. Navíc se ukazuje, že varianta omikron neplní nemocnice a není až tak vážným zdravotním rizikem. Proto doufám, že od poloviny února nebude nic bránit tomu, aby hlediště stadionů byla zase plná.

Pomohlo by vám, kdyby byla možnost naplnit třeba alespoň polovinu hlediště?

Pomohlo by nám to z hlediska atmosféry utkání. Je samozřejmě rozdíl, jestli hrajete před tisícovkou diváků, třemi a půl tisíci, a nebo vyprodanou arénou. Ale z hlediska ekonomického pro nás není rozdíl, jestli může jít na hokej tisíc diváků, nebo tři tisíce, protože další lístky navíc bychom stejně prodávat nemohli. Máme totiž větší počet majitelů permanentek, než je polovina kapacity haly. Ekonomicky by nám to nepomohlo. Pro nás je potřeba otevřít stadion.

Pracují podle vás hokejový svaz a další sportovní instituce dostatečně na tom, aby se tento krok alespoň přiblížil?

Máme informace, že hokejový svaz prostřednictvím Národní sportovní agentury komunikuje s ministerstvy zdravotnictví a hospodářství o případném otevření stadionů i případných kompenzacích. Hokej je momentálně jediným, ovšem skutečně zásadně zasaženým sportem. Fotbal se ještě nehraje a ostatní sálové sporty si v drtivé většině s kapacitou tisíc diváků vystačí. V posledních měsících je hokej v tomhle ohledu jediný bitý.

Dvacítky byly takový zvláštní vrchol, posteskne si útočník Motoru Tomáš Chlubna

Máte signály od vedení extraligy, že by se tato nepříznivá situace mohla posunout nějakým pozitivním směrem?

Nic konkrétního nemáme. Tento dotaz by měl směřovat spíše na vedení svazu nebo extraligy.

Nepokoušeli jste se vyjednat třeba alespoň výjimkou s krajskou hygieničkou Kvetoslavou Kotrbovou?

Samozřejmě jsme se ptali. Situace je pro nás kritická a mám pocit, že bychom snad i uspěli, ale není v kompetenci Krajské hygienické stanice, aby udělala cokoliv ve věci uvolnění počtu diváků na stadionu.

Jak moc tato situace ovlivňuje klubový rozpočet, o kterém jste už před startem sezony předpokládali, že bude ztrátový?

Do sezony jsme šli s tím, že budeme mít ztrátový rozpočet někde kolem deseti milionů korun. Vylepšit ho mohl větší příjem ze vstupného, než se kterým jsme v rámci rozpočtu počítali. Odpověď je tedy taková, že dopady jsou pro nás likvidační.

Nízké povolené návštěvy se skutečně citelně podepisují i na atmosféře v Budvar aréně. Myslíte, že vás to stálo i nějaké body z domácích zápasů?

Těžko říct. Na druhou stranu se nám hraje lépe venku, kde také domácí atmosféra pro soupeře není taková. V tabulce venkovních zápasů jsme dokonce o něco úspěšnější než doma. V Budvar aréně nám podpora našich diváků strašně moc chybí, ale na druhou stranu se nám pravděpodobně o něco snáz hraje venku. Tím se to vyrovnává. Ale obecně provozovat profesionální sport bez diváků je prostě vražda. Plný stadion je náš cíl.

V tomto období už se začíná tvořit kádr pro příští sezonu. Jste v tomto směru limitováni z ekonomického hlediska?

Jsme opatrnější. Ale na druhou stranu, pokud bychom měli čekat, až budou tyto problémy vyřešeny, tak bychom na příští sezonu nemuseli mít žádného hráče. Na přípravě kádru pro příští sezonu samozřejmě pracujeme. Některé smlouvy už jsou podepsané a v nejbližší době budou zveřejněny.

Po vydařené loupeži pod Ještědem čeká Motor domácí duel s posledním Zlínem

Zhruba z kolika procent už máte hotový tým pro příští ročník?

Je to něco přes polovinu kádru.

V aktuální extraligové tabulce vám patří slušivá pátá příčka. S jakým umístěním byste byl spokojen po skončení základní části soutěže jako s výchozí pozicí pro play off?

Spokojen budu, když půjdeme do předkola play off z pozice, která nám bude garantovat větší počet domácích utkání. To znamená skončit do osmého místa a první sérii vyřazovacích bojů začínat doma. Pochopitelně moje přání počítá s variantou vyprodané Budvar arény.