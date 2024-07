Teď je z něj chlap jako hora. Dokonce přerostl dva metry. Podívejte se na dojemné video u tohoto článku. Hokejový mistr světa přinesl do školy, ve které sám studoval, zlatou medaili. „Já si pamatuju, jak jsi přes jedny prázdniny ohromně vyrostl, tehdy jsi říkal, že to snad ani nevydržíš,“ smála se učitelka Alena Linhartová při setkání s hokejovým mistrem světa Jáchymem Kondelíkem. Bylo to dojemné setkání. Jáchym se zastavil s každým, koho potkal. Rozdával úsměvy, rád se vyfotil. A nerozhodily ho ani slečny, které se zlatou medailí na dosah, která patřila Jáchymovi, odpovídaly: „Největší hvězdou pro nás byl Pastrňák.“