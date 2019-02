Přestože je malého vzrůstu, málokdo ho na ledě přehlédne. Občas si ho ale urostlejší protihráči zřejmě nevšimnou. Že by ale byl častým terčem tvrdých ataků si písecký mladíček nemyslí. „Pár hráčů se najde, kteří do mě jdou, ale není to nic hrozného. V mužském hokeji je normální, že se víc bruslí a hraje do těla,“ říká Vojta Šuhaj.



S hokejem začínal stejně jako starší bratr Jakub v Písku. Táta hrál fotbal, kluky ale bavil spíš hokej. V osmé třídě přestoupil mladší z bratrů Šuhajů do Motoru České Budějovice, kde si vyzkoušel i extraligu mladšího dorostu. „Nastoupil jsem ale asi jen v jednom utkání, jinak jsem hrál většinou za béčko první ligu,“ přiznává.



V Písku nyní Vojtěch Šuhaj navštěvuje střední průmyslovou školu, a když má čas, zahraje si fotbal nebo hokejbal. Druholigovému HC Švantlův Dvůr občas vypomůže v útoku. V hokejbalu Vojtěch Šuhaj před čtyřmi roky reprezentoval Jihočeský kraj na olympiádě dětí a mládeže.



Za svůj dosavadní největší úspěch ovšem sedmnáctiletý písecký hokejista považuje to, že se mu podařilo prosadit se do kádru A-týmu mužů. „Zatím si celkem dobře držím svoji pozici, tak doufám, že mi to vydrží,“ těší ho.



Písecký štírek už dal ve druhé lize tři góly. Mladý útočník se poprvé trefil na ledě Valašského Meziříčí. „Puk jsem si schoval a samozřejmě jsem musel něco dát i do klubové kasy,“ usmívá se Vojta Šuhaj.