České Budějovice – Šedesáté narozeniny ve středu slaví jedna z největších postav jihočeského hokeje, mistr světa a stříbrný medailista z olympiády Jiří Lála.

Jiří Lála | Foto: DENÍK/ Václav Pancer

Jihočeský patriot se narodil v Táboře a s hokejem začínal doma v Soběslavi. Ještě do dorosteneckého věku se věnoval také fotbalu a dotáhl to dokonce až do mládežnických reprezentačních výběrů. Pak už se ale stal jeho prioritou pouze hokej.