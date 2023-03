Krajská hokejová liga už v úterý může poznat svého vítěze. Obhájce titulu českobudějovický Samson totiž vyhrál v neděli i druhý duel finálové série v Milevsku přesvědčivě 6:1 a k zisku titulu mu chybí jediné vítězství.

Druhé finále krajské ligy hokeje: Milevsko - Samson ČB 1:6. | Foto: Tomáš Danko

Stejně jako v pátek na první duel série, tak i pro úterní třetí duel si Samson pozval svého soupeře do Budvar arény, kde běžně hrává své extraligové zápasy Motor. A byl to skutečně povedený tah. Do hlediště si v pítek našly cestu dvě tisícovky diváků a atmosféra zápasu byla skutečně výborná.

Podobný scénář bude mít i třetí duel, který se na hlavní ploše českobudějovického stadionu bude hrát v úterý od 18 hodin. Vstupné činí 100 korun, majitelé permanentek na Motoru mají vstup za polovinu.

Pokud nebude rozhodnuto, bude se hrát čtvrtý zápas v pátek v Milevsku (19) a pátý v neděli opět v Českých Budějovicích (17).