Šesti tisícovkám fanoušků se takový zápas musel líbit. Trenér vítězného celku Václav Prospal ale byl tentokrát spokojený spíše se třemi body než s předvedenou hrou. „Padlo hodně gólů, šance se střídaly na obou stranách a pro lidi to atraktivní zápas byl. S tím souhlasím. Pro nás trenéry už to bylo horší,“ posteskne si.

Jeho tým zvládl výborně vstup do utkání a už v šesté minutě vedl 2:0. „V přesilovce jsme mohli přidat třetí gól, ale místo toho jsme pustili soupeře zpátky do hry, což se nám hrubě nevyplatilo. Z velice dobře rozehraného zápasu jsme se najednou dostali do situace, kdy jsme po první třetině o gól prohrávali,“ kroutil hlavou. „S naší obrannou hrou a defenzivou panovala velká nespokojenost. S ofenzivou jsme naopak byli spokojeni. Za tři body jsme rádi, protože přijel úplně jiný Chomutov, než proti kterému jsme hráli první utkání u něj,“ ocenil.

Trenérem zmíněná neproměněná šance šla na vrub útočníka Lukáše Endála, který pak až do konce druhé třetiny zůstal na střídačce. „Nešlo jen o Endyho. Celá tahle řada stagnovala a chtěli jsme tam dát něco živějšího. Šel do hry Martin Beránek a chytil svou šanci za pačesy. Tato lajna se po jeho příchodu zvedla,“ pochválil mladého forvarda.

Hostující asistent trenéra Martina Štrby Petr Martínek ocenil hlavně kvalitu celého zápasu. „Přestože jsme hráče upozorňovali, že Motor mívá výborné vstupy do utkání, tak jsme špatně začali. Nevíme proč, ale měli jsme značný respekt. Prohrávali jsme 0:2, ale povedlo se nám zápas otočit. Ve druhé třetině domácí výrazně přidali na pohybu a my jsme udělali dvě zbytečné chyby, které soupeř využil. Ve třetí třetině jsme to zkusili, měli jsme i nějaké šance. Ale bohužel nás už delší dobu trápí koncovka. Z obou stran to ale byl výborný zápas, který se divákům musel líbit. Bohužel se špatným koncem pro nás,“ zhodnotil utkání.

Po příchodu amerického obránce Conora Allena opustil kádr českobudějovického týmu po třech sezonách zkušený slovinský bek, jehož trápila v úvodu sezony bolavá záda. „Když přivedete takovéhod hráče, jakým je Conor Allen, tak musíte sáhnout trochu hlouběji do kapsy. Nějakým způsobem jsme to museli řešit. Žiga dostal na vybranou dvě varianty. Rozhodl se pro tu, že se ukončí jeho smlouva. Ale určitě bych si dokázal představit, že tady zůstane až do konce sezony,“ připustí Václav Prospal.

Druhou variantou bylo snížení platu, na které slovinský bek nepřistoupil. „Šel by na úroveň platu, který by odpovídal jeho současné roli v týmu. To znamená sedmý obránce. Žiga se ale raději nechal vyplatit dle podmínek stanovených ve smlouvě a odešel,“ dovysvětlil generální manažer klubu Stanislav Bednařík.