České Budějovice – Ve 37. kole první ligy prohráli hokejisté ČEZ Motoru s lídrem soutěže Chomutovem 2:3 po samostatných nájezdech. Další zápas odehrají Jihočeši v sobotu 27. prosince znovu doma s Prostějovem (17).

Štěpán Hřebejk dal Motoru dva góly. | Foto: Deník/ Jan Čech

Byl to mimořádný zápas. Nejen proto, že se utkaly první dva týmy tabulky. Na domácí soupisce totiž figuroval zbrusu nový hráč. Smlouvu na jeden zápas podepsal s Motorem Roman Bernat, který v létě 2012 při tréninku přišel o nohu. Jednadvacetiletý mladík strávil s týmem celý zápasový den včetně rozbruslení a první třetinu utkání byl na střídačce. Poté absolvoval autogramiádu. Do připravených kasiček diváci mohli přispívat na sbírku pro Romana Bernata, do které věnovala Nadace ČEZ 100 000 korun.

Bernat sklidil před zápasem zasloužený aplaus a pak už se začalo naostro. Domácí s Kůdelou v brance (Bláha s Gábou jsou stále ještě na marodce), ale také bez klíčového beka Punčocháře, kterého v první pětce nahradil při své prvoligové premiéře junior Škopek.

Vstup do zápasu zvládli lépe zkušenější hosté. Už ve 4. min. českobudějovický odchovanec Hřebejk šikovně tečoval nahození D. Květoně a Chomutov vedl. Po celou první třetinu byli hosté o kousek lepší, ale velké šance se nekonaly ani jedné straně. Výjimkou byla snad pouze teč Pajiče těsně vedle Kopřivovy klece.

Do druhé třetiny už nenastoupil domácí kapitán Straka, kterého trápí nachlazení. To byla pro ofenzivu Jihočechů citelná rána. A druhá přišla ve 24. min., kdy agilní kapitán hostí Hřebejk po rychlé akci nadvakrát překonal Kůdelou. To byla přesně voda na chomutovský mlýn, navíc když Motor doslova promrhal přesilovku pět na tři zbytečným faulem. Kvůli zranění musel v polovině zápasu odstoupit další útočník Vaniš a to už bylo zlé. Navíc na domácích hokejkách byl i kopec smůly. To když Kopřiva zachraňoval na poslední chvíli při velké možnosti Nouzy po neočekávaném odrazu kotouče od mantinelu, nebo při šanci Švihálka. Štěstí měli Jihočeši naopak při brejku Růžičky, který mířil do tyče.

Jenže těsně před druhou sirénou to přece jen přišlo. Nouza se uvolnil, předložil kotouč Robovi a ten poprvé překonal Kopřivu.

Třetí třetina měla jednoduchý scénář. Hosté se soustředili vyloženě na obranu a čekali, co domácí předvedou. Ti to měli v oslabené sestavě hodně složité, ale nakonec se díky nezměrné bojovnosti přece jen dočkali. Minutu před koncem odvolali gólmana, Rob vypálil od modré a Prokeš tečoval kotouč za Kopřivova záda.

Prodloužení přineslo velkou šanci Švihálka, ale žádný gól, takže musely rozhodnout nájezdy. Na ty se vrátil do domácího dresu domácí kapitán Straka.ale Kopřivu nepřekonal. Jediný gól a bod navíc hostím zajistil Hovorka.

Branky a nahrávky: 39. Rob (Nouza, Heřman), 60. Prokeš (Rob, Vráblík) - 4. Hřebejk (D. Květoň), 24. Hřebejk (Gajovský, Hovorka), rozh. náj. Hovorka. Vyloučení: 5:7, bez využití. Rozhodčí: Hrubý, Vagner – Kajinek, Zavřel. Diváci: 6079.

ČEZ Motor: Kůdela – Vráblík, Škopek, Mucha, Suchánek, Chmelíř, Semrád – Kuchejda, Pajič, Švihálek – Nouza, Jos. Straka, Heřman – Vaniš, Rob, Prokeš – Trummer, Bárta, Přibyl. Trenéři Rosol a Bělohlav.