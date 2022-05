Zahřál vás u srdce takový úspěch po dlouhých sedmi letech v první lize a loňském nepovedeném ročníku v extralize? Samozřejmě zahřál. Ale je to jako na houpačce. Před uplynulou nepovedenou sezonou jsme určitě nepočítali s tím, že bude až tak výsledkově špatná. Na druhou stranu asi nebyl před touto sezonou v klubu nikdo, kdo by čekal, že bude medaile. Jednou to dopadne nad očekávání, jindy pod očekávání. A letos je to bomba.

Vaším předsezónním cílem bylo postoupit do play off. Dá se říct, že jste tento plán výrazně překročili?

Takhle se to říct nedá, protože cílem je vyhrát každé utkání. Tak to máme v klubu nastavené, že každé příští utkání jdeme vyhrát. A pokud se nám to podaří, tak získáme titul (úsměv).

Kdo zůstane z úspěšného kádru i pro příští sezonu? Na gólmanském postu by k žádné změně dojít nemělo?

Obsazení brankoviště je základní stavební kámen. V klubu i mezi fanoušky panuje všeobecná spokojenost s výkony naší brankářské dvojice. Dominik Hrachovina byl jednička a odchytal sezonu výborně. V době, kdy byl zraněný, ho stejně kvalitně zastoupil Honza Strmeň. Oba gólmani budou pokračovat, což je paráda.

Dominik Hrachovina podepsal tříletý kontrakt. Jste s ním natolik spokojeni, že jste v něj vložili až takovou důvěru?

Jsme s ním maximálně spokojeni. Je to bezva kluk, pracovitý, výborný gólman, trochu šoumen a fanoušci ho mají rádi. Co víc si přát.

Ze zahraničí se po dlouhých letech vrací Jihočech Jakub Kovář, jenž nakonec zamířil do Sparty. O něm jste neuvažovali?

Nikdy nepřemýšlíme jen o jedné variantě, ať se jedná o hráče, nebo cokoliv jiného. Vždy se snažíme mít z čeho vybírat. Kuba Kovář byl samozřejmě jednou z možností. Je to výjimečný brankář, ale v době, kdy bylo nutné udělat rozhodnutí, byl Kuba zraněný a vlastně se nevědělo, zda vůbec bude pokračovat v kariéře. Rozhodli jsme se pro Hráška, třebaže dlouhou dobu to byla dohoda pouze gentlemanská a písemně i podpisy byla stvrzena až prvního května.

Také obrana zůstala prakticky ve stejném složení. Odešli vlastně jenom Piskáček se Štichem. Nehodili se do vaší koncepce?

Oba pro nás letos udělali výbornou práci a i touto cestou bych jim chtěl poděkovat. Kdyby to jen trochu šlo, tak bychom se s nimi chtěli domluvit i na další spolupráci, ale pohybujeme se v nějakých finančních mantinelech. Musí je nahradit mladí kluci, kteří teprve bojují o svoje lepší kontrakty.

Pět stabilních beků doplní Ondřej Kachyňa a ze Slavie jste si vybrali mladého Mikuláše Hovorku. Kdo si ho vyhlédl?

Na Hovorku jsme dostali tip od dlouholetého trenéra Zbyňka Zavadila, jehož rukama prošli třeba Pastrňák, Vrána nebo i Karabáček. Je v kontaktu se svým kamarádem a naším kolegou Petrem Míškem. Pak se standardně posbíraly o hráči všechny dostupné informace, trenér Jarda Modrý se na něj dojel podívat na Slavii, zaujal ho a začalo se jednat o smlouvě.

Největší průvan se rýsuje v útoku, kde mají smlouvy z úspěšného kádru podepsané čtyři zkušení borci Gulaš, Pech, Valský a Hanzl, spolu s nimi pak ještě tři mladíci Chlubna, Koláček a Toman. Mrzí vás speciálně odchod některého z dalších hráčů? Třeba trenér Modrý litoval ztráty klubového odchovance Martina Beránka.

Zatím jsme tady snad neměli hráče, o kterém bych mohl říct, že jsem rád, že odchází. Možná až na pár výjimek. Vždycky mě mrzí, když jde pryč hráč, který s námi ušel kus cesty. Mnohonásobně víc mě pak mrzí, když odchází Budějčák. Stavíme na budějovických hráčích a Jihočeších, pokud to jde. Věříme tomu, že tak je to správně. Že hráči, kteří mají vztah k regionu, jsou schopni ze sebe na ledě vydat víc. Že odchází Beránek, mě mrzí prakticky stejně, jako když před rokem odcházel Čenda Pýcha.

Dalo se Beránkovu odchodu předejít?

Na to je nutné se zeptat hráče. Nemyslím si ale, že by klub postupoval nevhodně. První várku hráčů loňského kádru jsme oslovili v říjnu. Pořadí, v jakém je oslovovat, bylo dílem trenérů. Beránek byl ve druhé várce a s ním se začalo jednat někdy v polovině listopadu. Agenti nás ujišťovali, že je všechno v pohodě a budou chtít diskutovat už jen nějaké detaily. Až měl najednou podepsáno jinde. Osobně se domnívám, že v době, kdy Bery rozhodnutí dělal, prostě v Motoru pokračovat nechtěl. Kdyby své rozhodnutí o pár týdnů odložil, třeba by to dopadlo jinak. I tak mu držíme palce v jeho další kariéře.

Dva útočníci Václav Karabáček a Miroslav Holec nepodepsali nové smlouvy, ale ani nebyl ohlášen jejich odchod z klubu. Je reálné, že by zůstali?

Není to vyloučené. Máme relativně dlouhý seznam hráčů, se kterými jsme už začali jednat, nebo jsme alespoň v nějakém kontaktu. V tuto chvíli to není uzavřené. Primárně však potřebujeme obsadit obrazně řečeno pozice v prvních dvou pětkách. Pak se můžeme bavit o dalších hráčích, aniž bych chtěl snižovat jejich výkonnost. Při skládání kádru se s každým počítá pro nějakou konkrétní roli, i když se to pak v průběhu sezony může měnit. Hráči si uhrají víc, nebo naopak.

Posunula se někam situace ohledně matadorů Jiřího Novotného a Michala Vondrky, kteří uvažují o konci kariéry?

To je problém, který má na okolnosti skládání kádru také veliký vliv. Po několika posezónních rozhovorech s Jirkou si ale myslím, že jeho kariéra je skutečně ukončena. Uvidí se na podzim při nějaké marodce. Budeme ho sledovat v Samsonu (úsměv). U Michala naopak cítím, že by ještě sezonu přidat mohl. Je zkušený a protřelý hokejovým prostředím, takže ví, že na jeho rozhodnutí spěcháme, ale zároveň počkáme.

Stáli byste o oba hodně?

Přesně tak. Sezona se povedla a klidně budeme zase čelit kritice, že máme přestárlý tým, pokud si za rok znovu pověsíme na krk nějakou medaili. Oba měli na výkon týmu zásadní vliv.

Z nových tváří dorazili do útoku Vojtěch Tomeček z Olomouce a Jakub Strnad ze Sparty. Je ve hře příchod i dalšího hráče z pražského klubu Zdeňka Doležala, jenž ve vašem týmu v minulosti už dvakrát působil?

Zdeněk Doležal má podepsanou smlouvu ve Spartě. V průběhu sezóny u nás byl na hostování a není vyloučený jeho příchod už letos. Zájem máme.

Ze zahraničí by se měli vracet dva kluboví odchovanci Lukáš Sedlák a Rudolf Červený. Existuje možnost, že by zamířili do Motoru?

Existuje pouze částečně. Od jednoho z nich mám informaci, že varianta Motor padla. Kde bude působit, zatím jasné není. Druhý je stále ve hře.

V jednom z rozhovorů jste se vyjádřil, že budete muset mít levnější kádr než v uplynulé sezoně. Věříte, že se vám podaří poskládat stejně silný tým jako loni?

Myslím si, že ano. Ale jestli získáme znovu medaili, to opravdu nevím (smích). Kádr však určitě budeme mít silný a konkurenceschopný. Klíčoví hráči v něm zůstali. Vůbec nechci snižovat přínos třeba odcházejícího Dana Voženílka, který byl v play off obrovský. Ale v průběhu sezony to až takové nebylo. Odchází také Jirka Ondráček. Určitě odvedl velmi dobrou práci a patřil mezi hráče, kteří dostávali hodně prostoru. Ale pořád jsou to kluci, kteří se dají nahradit. Přišli Tomeček se Strnadem a nemyslím si, že by je nemohli nahradit. Věřím, že můžeme být ještě silnější než loni.

S prací trenérů jste byli spokojeni?

Celý trenérský tým v čele s Jardou Modrým více než obstál a byli jsme s ním spokojeni. Samozřejmě je ale také co zlepšit.

Není o to větší škoda, že Modrého asistent Patrik Martinec odešel do Sparty, přestože měl ve vašem klubu platnou smlouvu?

Patrik u nás podepsal tříletý kontrakt. Pravděpodobně neočekával, že v jeho průběhu dostane pro něj velmi lákavé nabídky, mimo jiné i ze Sparty, která je pro něj skutečně srdcová záležitost. Jak jsem ho za rok u nás poznal, třebaže odvedl stoprocentní práci pro Motor, je to skutečně kovaný sparťan. Když přišel s tím, že má jinou nabídku, tak jsme moc neváhali, zda mu vyhovět s rozvázáním smlouvy, či ne. Neumím si totiž představit, že by dělalo dobrotu, kdybychom ho tady, ale i kohokoliv jiného, drželi na sílu, což jsme samozřejmě mohli. Nevěřím, že by to pro klub přineslo něco dobrého. Třebaže jeho odchod byl příběh Patrika a Motoru, ne Sparty a Motoru, i tak můžeme získat ještě nějaký bonus z už tak dobrých vztahů se Spartou.

Jak se vám podařilo přesvědčit Davida Čermáka, aby se z pozice hlavního trenéra a sportovního manažera na Kladně přesunul na post asistenta k vám do Motoru, což se pro něj může jevit jako profesní krok zpět?

Podobné to bylo i v případě Patrika Martince, jenž byl před angažmá v Koreji ve Spartě v pozici sportovního ředitele a asistenta trenéra. I před minulou sezonou jsme hledali silného partnera k Jardovi Modrému. Věřím na silné týmy. Proto jsme chtěli, aby vedle Jardy byl opět silný asistent, který mu pomůže. Davida jsem osobně poznal na zasedáních APK, to byla další z jeho funkcí nebo povinností na Kladně. Měl jsem možnost několikrát si s ním popovídat. A tak jsme ho společně i s dalšími navrhli Jardovi jako možného kandidáta na místo na naší střídačce. Jarda možnosti zvážil a vybral. Davida nabídka oslovila nabídka našeho klubu a je tady. Ale i David vybíral z více nabídek, nebyli jsme jediní, kdo se o jeho služby zajímal. Nebylo to jako obvykle úplně jednoduché.

Projevil se pozitivně váš velký sportovní úspěch také v jednání s potencionálními novými sponzory?

Pořád je to ještě hodně čerstvé. Začali jsme jednat s našimi partnery o něco dříve než v předchozích letech, abychom využili bronzové euforie (smích). Prozatím je to dobré. Až na naprosté výjimky se nám daří se současným partnery domlouvat na obnovení smluv a většinou dochází i k jejich navýšení. I přes stále složitější dobu, ve které žijeme, je zatím odezva ze strany partnerů vynikající.

Schodek ve vašem rozpočtu by měl činit zhruba šest až osm milionů korun a budete ho sanovat z vlastních zdrojů. Co to v praxi znamená?

V minulých letech jsme ve většině sezon hospodařili se ziskem a peníze nerozdělovali akcionářům, jak je v jiných obchodních společnostech standardem, ale nechávali je v klubu na případné horší časy. A ty přišly. Nerozdělený zisk jsou jednoduše řečeno peníze akcionářů a ti s nimi teď naloží tak, že uhradí letošní ztrátu.

Počítáte pro příští sezonu s nižším rozpočtem oproti té uplynulé?

Ano, ale chceme zůstat i vysoce konkurenceschopní. Dost složitý úkol. Do minulé sezony jsme šli s očekávaným vysokým schodkem. V průběhu sezóny se ale podařilo zajistit o něco větší příjmy z reklamy, snad jsme i něco dobrým hospodařením uspořili, moc jsme si nevyskakovali. Bohužel opět úřadovala vládní omezení a fanoušci nemohli chodit celou sezonu do hlediště. Tím jsme přišli odhadem o nějakých pět milionů korun z prodeje jednorázových vstupenek. Konečný účet letošní sezóny ještě nemáme. Stát vypsal dotační program, ovšem způsobem, kdy jasně, prokazatelně a nejvíc ze všech sportů postižené extraligové hokejové kluby na dotace nedosáhnou! Nevím, co pro hokejové kluby v rámci projednání návrhu programu na ministerstvu udělala Národní sportovní agentura… Vlastně vím, nic. Asociace profesionálních klubů se v zastoupení všech extraligových klubů obrátila dopisem adresovaným předsedovi vlády a ministrům průmysl, obchodu a financí o pomoc. Uvidíme s jakým výsledkem.

Rýsuje se nějaký případný hodně velký partner?

Nejsme moc zajímavý partner pro nějakou nadregionální firmu. To je třeba si přiznat. Musíme si vystačit v regionu, s podporou všech bychom jistě byli schopni mít dlouhodobě na jihu top extraligový mančaft.

Budete pro příští sezonu zdražovat ceny permanentních vstupenek?

Ano, je to tak. O něco dražší permanentky budou. V pondělí by se měl rozjet jejich prodej.