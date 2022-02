Domácím to od začátku bruslilo a renomovaného protivníka od prvních minut přehrávali. „Měli jsme výborný začátek a první třetinu sehráli kluci velmi dobře. Ta stanovila ráz zápasu,“ přikývl českobudějovický kouč. Podobně viděl úvod zápasu i jeho brněnský kolega Jiří Kalous. „První třetina byla v režii domácích, kdy nás přehráli. Skóre 1:0 po jejím skončení pro nás bylo ještě přívětivé,“ uznal.

Druhá třetina byla o poznání vyrovnanější. „Srovnali jsme krok, měli jsme šance a vyrovnali jsme i skóre. Po našich hrubých chybách jsme ale soupeři doslova darovali lacinou druhou branku,“ litoval Kalous. „Kometa má dobře poskládané mužstvo a našla cestu zpátky do zápasu. Druhý gól jsme dali skutečně trochu se štěstím, ale pracovali jsme, a to pak máte i štěstí, když mu jdete naproti,“ byl tentokrát Modrý právem spokojen s výkonem svého týmu.

Rozjetý Motor sestřelil Kometu a doma vyhrál už podeváté za sebou!

Ve třetí třetině už si jeho svěřenci cenné tři bodíky pohlídali. Hosty k ničemu nepouštěli a navíc přidali třetí branku po báječné dělovce Lukáše Pecha. „Ve třetí třetině už to bylo složité. Domácí hráli velmi dobře, měli výborný pohyb a těžko jsme se prosazovali v útočné fázi. Motor závěr zápasu odehrál naprosto zkušeně a my jsme nebyli schopni se dotáhnout. Třetí gól, to už byl pro soupeře takový bonus za jeho aktivní hru. Pak už jsme se nedokázali vrátit do zápasu,“ připustil Kalous. „Jsme rádi, že jsme našli cestu k vítězství,“ mohl naopak už tradičně konstatovat Jaroslav Modrý.

Po dlouhé době mohla být v neděli naplněna alespoň polovina kapacity hlediště Budvar arény. Fanoušci přišli v maximálním možném počtu a na atmosféře zápasu se to hned pozitivně projevilo. „Hlavně ze začátku nám lidi pomohli v tom, že se nám povedl nástup do utkání. Kluci byli natěšení a diváci udělali fakt pěknou atmosféru. Musíme jim poděkovat, v jakém počtu přišli a jak fandili. Hrát v takové kulise je příjemné,“ pochvaloval si domácí lodivod.

Motor je jediný bodík za čtvrtou příčkou, která by znamenala přímý postup do čtvrtfinále play off. Trenér Modrý však o útoku na čtvrtou příčku hovořit nechce. „Dívám se hlavně na poslední odehrané utkání a snažím se mužstvo připravit na to další. Chceme především hrát náš hokej, abychom byli nachystáni na každé střídání.“

Vítězná série skončila na sedmi výhrách, Motor prohrál v Mladé Boleslav

Mužstvu se daří, i když se musí obejít bez svých dvou klíčových hráčů. První gólman Dominik Hrachovina už by se měl zapojit do tréninku (jeho kolega Jan Strmeň si ale vede opravdu znamenitě) a také návrat kapitána Milana Gulaše by se měl blížit. Naopak delší pauza stále ještě čeká mladíky Tomáše Chlubnu a Matěje Tomana.

Kometa přijela bez svého nejlepšího hráče amerického snajpra Petera Muellera a jeho absence byla na ledě znát. „Chyběl z rodinných důvodů,“ upřesnil Kalous.