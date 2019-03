Domácímu týmu vyšla první třetina, ve které si vypracoval rozhodující tříbrankový náskok, který si udržoval až do konce utkání.

Skóre otevřel již ve 4. minutě Žlůva. Ve čtrnácté minutě uplatnil důraz před milevskou brankou Lukáš Holub a protlačil puk za záda brankáře Pance podruhé.

V závěru třetiny hrálo Milevsko přesilovou hru při vyloučení Hejdy. Tu nevyužilo a hned poté, co se vyloučený Hejda vrátil na led, přihrál Bahulovi na třetí gól.

Hluboká tedy úvodní dvacetiminutovku vyhrála 3:0. „První třetina rozhodla,“ konstatoval smutně milevský trenér Emil Švec.

Hned v nástupu do druhé třetiny se zdálo, že Milevsko dosáhlo snižující branky, rozhodčí ale nechal pokračovat ve hře. „Prý to bylo břevno, tak to asi bylo správné posouzení,“ pokrčil po utkání rameny kouč hostů.

Místo hráčů Milevska se z gólu radovali v 25. minutě hokejisté Hluboké, když Matys zvýšil na 4:0.

Chvíli na to nepřekonal z bezprostřední blízkosti hlubockého Daška Radek Seidl, ve 34. minutě se ale Milevsku přece jen podařilo snížit, když na 4:1 se trefil při přesilové hře Tomáš Hájek.

Pár vteřin před sirénou přidal druhý milevský gól Fořt a stav 4:2 po dvou třetinách dával hostům ještě naději.

Vstup do posledního dějství však Milevsku nevyšel a ve 44. minutě po brankách Bahuly a Fialy už hosté prohrávali 6:2. „Pátý gól podle nás neměl platit, protože domácí trefili horní tyčku, rozhodčí ale branku uznali. Je to jejich věc, taky jsou to jenom lidi,“ poznamenal milevský Švec.

Gólová přestřelka tím ale zdaleka nekončila. Milevští nerezignovali, znovu se dokázali přiblížit a Hlubokou donutili hrát naplno až do závěrečné minuty.

Bohužel pro hosty však Hluboká vždy dokázala na branku Milevska rychle odpovědět a k většímu dramatu tak nakonec nedošlo. „Podařilo se nám sice snížit, pak jsme ale zase v rozpětí necelých tří minut inkasovali takové jednoduché góly. To je škoda,“ okomentoval přestřelku v závěrečné třetině Emil Švec.

Poslední slovo měl sice Tomáš Hájek, který dvě minuty před koncem završil hattrick, jeho gól už ale znamenal pouze kosmetickou úpravu konečného skóre.

„Hráčům nemůžu upřít snahu, ale musíme víc bruslit. Nemůžeme si myslet, že to půjde samo. Ale nic se neděje, hraje se na dvě vítězství,“ zůstal po sobotě optimistou kouč Milevska.

A takto duel viděl trenér Hluboké Miroslav Šulista: „Potvrdilo se, že Milevsko je silným mužstvem. Očekávám, že série bude ještě vyrovnaná. Podařila se nám první třetina. Milevsko pak náš náskok stáhlo, když jsme ale na začátku třetí třetiny znovu utekli na 6:2, pustil jsem na hřiště další hráče. I když jsme pak zase góly dostali, dokázali jsme je taky dávat a držet si tak pořád nějaký odstup. Měli jsme lepší pohyb, proměňovali šance, a myslím, že naše vítězství bylo zasloužené. Byli jsme sice víc vylučovaní, ale nemyslím si, že jsme víc faulovali. Jenom ty naše fauly byly takové viditelnější. Přechod na větší kluziště v Milevsku by nám neměl dělat problémy, bude to ale ještě boj.“

Predikce trenérů se naplnily a v neděli se na milevském stadionu odehrál další lítý boj. Šťastnější bylo mužstvo Milevska, které vyhrálo 3:1 a vynutilo si rozhodující třetí zápas, který se odehraje ve středu v Hluboké nad Vltavou.

Čtvrtfinálová fakta:

1. zápas: Hluboká – Milevsko 8:5 (3:0, 1:2, 4:3) – Branky: 4. Žlůva (Bahula), 14. Holub (Hejda), 19. Bahula (Hejda), 26. Matys (Bahula, Miler), 43. Bahula (Matys), 44. Fiala (Holub), 48. Matys (Bahula), 51. Matys (Vácha, Bahula) – 34. Hájek (Šimák), 40. Fořt (Radosta), 48. Šimák (Radosta), 50. Hájek (Šimák), 58. Hájek (Šimák). Rozhodčí: Vovčko, Jílek – Knor, Soukup.Vyloučení: 10:5, Heřmánek (Hluboká) 10 minut. Využití: 1:3. Diváků: 284.

2. zápas: Milevsko – Hluboká 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) – Branky domácích: Fořt, Radosta, T. Hájek.

Stav série: 1 – 1.