Dvě kola před koncem soutěže tak mají Jihočeši smutnou jistotu, že už nemohou opustit poslední čtrnáctou příčku v tabulce. Spousta porážek byla z jejich strany v letošní sezoně zbytečných a o body přišli až v závěrečných fázích utkání. Duel se Spartou mezi ně ale rozhodně nepatří.

První třetinu sice domácí zvládli velice slušně a vyrovnaný stav 1:1 odpovídal dění na ledě, ve druhé ale soupeř prokázal svou hokejovou kvalitu a ve valčíkovém tempu překlopil zápas na svou stranu. „Odehráli jsme výbornou první třetinu, ale bohužel jsme dali jen jeden gól a nevyužili jsme další šance. Nejsme dostatečně produktivní. Ve druhé třetině jsme dostali laciné góly a zápas se zlomil,“ připustil i trenér Motoru Václav Prospal. „Pak už jsme neměli šanci zvrátit výsledek. Nakonec nám tam napadalo sedm gólů,“ dodal.

Především druhý gól Sparty byl opravdu hodně laciný. Jan Strmeň, který odvádí v posledních zápasech poctivé a spolehlivé výkony, si tentokrát vybral slabší chvilku. Andrej Kudrna se s kotoučem dostal až za úroveň brankové čáry, bekhendem ho nahodil směrem na domácího gólmana, který si puk nešťastně srazil za svá záda. „Ať je to, jak chce, takový gól prostě nemůžeme dostat,“ kroutil Prospal hlavou. „Takhle silný soupeř by měl tvrdě pracovat, aby nám dal branku. A ne, abychom mu ji takhle lehce věnovali,“ zlobil se.

Třetí gól přidal znovu Andrej Kudrna parádní bombou z voleje. „V tom je vidět největší rozdíl. Sparta to v přesilovce trefí, ale my ne. Máme odražený puk mezi kruhy a dáme to pánubohu do oken. Netrefíme zívající prázdnou branku, na druhé straně po naší chybě dá naopak Košťálek čtvrtý gól a je po zápase. Že to nezabalíme je sice hezké, ale to snad ani nejde. Je to naše práce, takže to nemůžeme zabalit. Kdyby tady byli diváci, tak by nás vypískali, pokud bychom to měli zabalit. Za to se nemůžeme chválit. Prohra 2:7, to je rozdíl o tři parníky,“ nemohl být spokojen. „Klukům nemohu upřít snahu. To vůbec ne. Ale nejsme dostatečně silní a zkušení. Děláme hrubé chyby a kvůli nim dostáváme laciné góly. Opakuje se nám to zápas co zápas a proto je nevyhráváme.“

Asi jediné, co Prospalovi udělalo radost, byly slušivé retro dresy. „Byly nádherné. Historii si nekoupíš. To, co dokázali naši předchůdci v jednapadesátém roce, je něco překrásného. Dresy byly moc hezké a v první třetině nám i dodaly křídla, že jsme ji sehráli tak dobře. Po dvaceti minutách to bohužel zase vyšumělo,“ posteskne si.

Prospalův dobrý kamarád Josef Jandač mohl být jako trenér Sparty pochopitelně podstatně spokojenější. Hosté vyhráli přesvědčivě a dostihovou terminologií řečeno zadrženě. „Jsme rádi, že jsme vyhráli, protože utkání se soupeři ze spodní poloviny tabulky se nám poslední dobou moc nedařila. Po celkem povedeném utkání s Třincem jsme chtěli znovu odehrát dobrý zápas, což se nám i podařilo. Věděli jsme, že Budějovice bojují, i když jsou v těžké situaci. Šli jsme do utkání s tím, abychom hlavně nic nepodcenili, což se nám povedlo,“ zhodnotil průběh duelu.

Zatímco nedělní šlágr s Třincem (4:2) odchytal v dresu Sparty strakonický rodák Alexander Salák, v Budvar aréně nastoupil Matěj Machovský. „Chytal velice spolehlivě,“ ocenil Jandač. „Měl dost těžkých momentů, když jsme v určitých fázích zápasu hráli trochu lehkovážněji. Podal zodpovědný výkon. Chtěli jsme, aby odchytal dobrý zápas a zapomněl na utkání, která byla předtím. Zvládl to,“ připomněl Jandač, že Machovský neprochází úplně nejpovedenějším obdobím. „Nechtěl bych komentovat, kdo z našich gólmanů je jednička a dvojka. Čekají nás ještě dva zápasy v základní části a po nich se rozhodneme, s kým půjdeme v brance do play off. Máme dva kvalitní gólmany. Saša Salák se dostal do výborné formy poté, co delší dobu nechytal. Nějaký plán s brankáři máme, ale určitě ho nebudeme troubit do světa,“ usměje se Jandač.

Sparta bude zřejmě až do konce bojovat s Třincem o Prezidentský pohár pro vítěze základní části extraligy. „Chceme být první, i když to nemáme ve svých rukou. Poztráceli jsme zbytečně dost bodů, jinak bychom asi byli první. Tím jsme si to zkomplikovali. Třinec je silný tým a nebude si to chtít nechat utéct,“ míní.