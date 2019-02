České Budějovice – První trénink na ledě Pouzar centra absolvovali v pondělí odpoledne hokejisté ČEZ Motoru a zahájili tak finální část přípravy na další ročník první ligy, ve kterém by chtěli splnit sen početné jihočeské hokejové veřejnosti. Tím je návrat do extraligy.

Hokejisté Motoru odehráli první přípravné utkání. V Plzni prohráli 1:2 | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Na úvodním tréninku se hlásil kompletní kádr s jedinou výjimkou, kterou byl kapitán Josef Straka, jenž se zapojí až v úterý. Navíc byl s týmem potýrat tělo obránce Filip Novák, který několik posledních sezon strávil v KHL.



Letní příprava na suchu proběhla podle představ trenéra Petra Rosola. „Všechno bylo v pořádku. Měli jsme minimum zraněných, takže to bylo v pohodě," chválil si.



Vrcholem letní přípravy bylo týdenní soustředění na Lipně, kde jeho ovečky dostaly pořádně do těla. „Bylo to náročné, ale to byla celá příprava," usměje se. K přístupu hráčů žádné připomínky neměl. „Kluci to vzali za své a pracovali perfektně."



Větší zdravotní problémy měli pouze brankář David Gába a obránce Dan Růžička. „K tomu měl občas někdo další něco nataženého, ale nejednalo se o nic dlouhodobějšího. Už loni to bylo po této stránce velmi dobré. Nemohu si stěžovat," spokojeně si mne ruce.



Novou tváří v trenérském týmu je od letoška kondiční kouč František Bombic, jenž doplnil Petr Rosola a Radka Bělohlava. „Hodně nám pomohl," pochvalně přikyvuje hlavní trenér. „Přinesl nové věci a využijeme ho hodně i teď, kdy budeme s jednou skupinou na ledě a druhou on bude trénovat na suchu. Zatím je spolupráce s ním perfektní," uvítal Rosol rozšíření trenérského týmu.



Třítýdenní dovolenou strávil hlavní trenér Motoru doma v Litvínově. „Protože jsem celý rok pryč. Takhle jsem si užil baráku, jezdil jsem na kole a na motorce. Odpočinul jsem si," usmívá se.



Kádr pro příští sezonu by měl být dle slov generálního manažera klubu Stanislava Bednaříka o něco silnější. Rosol je ale v tomto směru výrazně opatrnější: „Chtěl bych Crosbyho s Malkinem, ale ti se zatím nerozhoupali," směje se. Pak už ale vážněji dodá. „Proběhly nějaké výměny. Přišli jsme o dva beky Punčocháře a Semráda a přišel zatím jenom Kolmann. V obraně bych nějakou převratnou velkou změnu neviděl. V útoku skončil zkušený Boháč, který ale už neměl takovou sezonu. Přišli tři noví útočníci. Zatím bych je označil za nové hráče. Teprve oni sami musí ukázat, jestli se stanou skutečně posilami," zdůrazní.



První týden přípravy absolvuje Motor v hokejovém centru Jaroslava Pouzara ve Čtyřech Dvorech. „Raději bychom byli doma, protože musíme všechno stěhovat. Ale takhle to vyšlo a ten týden nějak zvládneme," ujistí.



V Pouzar centru vládne celoročně citelné chladno. „Byli jsme tam loni v červnu a byla tam šílená zima. Tak jsem si raději přivezl teplé prádlo," vstupuje Rosol do letošní sezony očividně v dobré náladě.



V přípravném období čeká na jeho tým jedenáct přátelských zápasů. Šest bude součástí Regionálního poháru, zbývajících pět je čistě přátelských, ale se zajímavými soupeři. Jihočeši se představí na ledě extraligových týmů Plzně a Brna, doma přivítají Pardubic, čeká je krajské derby v Táboře a jako bonbonek duel s účastníkem KHL Amurem Chabarovsk.



„Letos je výhoda v tom, že můžeme využít naše juniory. Loni to bylo jiné, protože juniorská extraliga začínala už v polovině srpna a nemohli jsme naše mladíky v přípravě využívat. Letos je to příznivější. Hráče můžeme prostřídat. Chtěli bychom to rozvrhnout tak, aby každý odehrál zhruba osm zápasů," naznačuje plán pro přípravné období.



V domovské Budvar aréně byla instalována moderní multifunkční kostka. Na tu už se Rosol těší. „Vyhovuje mi, když se mohu na některé herní situace podívat znovu. Je to velké plus," rozplývá se a líbí se mu i nové mantinely. „Vypadají pěkně. Plexisklo je o něco vyšší než bývalo. Mělo by to být dobré."



Minulostí by tak měly být netradiční odrazy puku v rohu kluziště, kde vyjíždí rolba. „To je škoda. Na tom jsme letos chtěli stavět," doslova čišela z Rosola dobrá nálada.



Loni si ČEZ Motor zahrál baráž o extraligu. Letos tak budou očekávání veřejnosti minimálně stejná. „Jiné cíle asi ani mít nemůžeme. První liga je hodně vyrovnaná. Základ bude vytvořit si v dlouhodobé části soutěže co nejlepší pozici pro play off a pak zaútočit na baráž," nechce se Petr Rosol na startu sezony za nic schovávat.