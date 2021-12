Prvenství Gulaše skutečně potěšilo. „Bylo mi velkým potěšením, že jsem se mohl slavnostního večera zúčastnit. První místo mě potěšilo strašně moc. Zasloužili by si ho všichni sportovci, kteří byli v první desítce. Každé odvětví má svá specifika,“ uznává.

Velice rád se potkal především s účastníkem olympiády v Tokiu ve windsurfingu Karlem Lavickým. „Vyrůstali jsme spolu a od mala jsme spolu hráli hokej. Jenže on se pak rozhodl, že půjde na prkno. Ale bylo fajn se s ním zase jednou vidět,“ neskrýval potěšení z tohoto setkání.

Rudolf Suchánek nejraději vzpomíná na svou premiéru v sedmnácti na Spartě

Různé ankety a podobné záležitosti bere Gulaš jako součást své práce. „Patří to k tomu,“ usměje se. „Vždycky je to nějaké ocenění za práci, kterou se snažíte odvádět. Moc si vážím, že jsem se dostal mezi nejlepší sportovce našeho kraje,“ zopakuje.

V dresu plzeňské Škodovky se stal třikrát nejlepším hráčem celé extraligy. V anketě Plzeňského kraje ho to však vyneslo maximálně na druhé místo. „Tam se to dávalo Plzeňákům,“ směje se.

Právě končící rok 2021 byl z Gulašova pohledu povedený. „Jeho první část jsem ještě strávil v Plzni, tu hodnotit nebudu. Tady v Motoru to mohlo být i lepší. Měli jsme takové trochu hlušší období, kdy nám pár zápasů nevyšlo. Víme, na čem máme zapracovat,“ dobře si uvědomuje.

S jakým přáním vstupuje lídr českobudějovického týmu do blížícího se roku 2022? „Všem bych chtěl popřát, aby měli pevné nervy, protože doba, kterou si procházíme, není lehká. Vím, že to spousta lidí nemá jednoduché a doufám, že tyhle těžké časy zase pominou. Už to trvá delší dobu a není to příjemné. Nejde o sport, ale život celkově. Všem přeji, aby se měli co nejlépe,“ vzkazuje.

Když je třeba, sednu za traktor a jedu, láká Miroslava Holce práce v zemědělství

Z hokejového hlediska by byl rád, kdyby se Motor v poklidu dostal do play off. „A tam chceme udělat perfektní výsledek. Rád bych si zopakoval ty parádní zápasy, které jsem tady v Budějovicích zažil jako mladý kluk. To je mé velké přání,“ zdůrazní. „Hlavně bych si však přál, aby co nejdříve zase mohli chodit na hokej fanoušci v plném počtu. Pro nás je to skutečně šestý hráč v poli. Diváci si to možná ani neuvědomují, ale dokáží ovlivnit náš výkon v zápase. Strašně moc nám chybí a také touto cestou bych jim chtěl poděkovat za to, jak nás podporují,“ vzkazuje.

Milan Gulaš zřejmě také není daleko od splnění svého snu, kterým by byla účast na zimní olympiádě v Pekingu. „Bylo super, že jsem dostal šanci se o olympiádu porvat. Channel One Cup pro mě byl test, jestli ještě dokážu stíhat tempo na mezinárodní úrovni. Bodově mi to vyšlo, ale můj vnitřní pocit nebyl takový, jaký jsem chtěl mít. Uvidíme, jak to dopadne. Je to na trenérech,“ nechce předbíhat.