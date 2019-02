České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru zahájili funkčními testy na katedře tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity přípravu na další sezonu. O tom, jak bude letní přípravné období probíhat, jsme si povídali s klubovým kondičním trenérem Františkem Bombicem.

Kondiční trenér hokejistů ČEZ Motoru František Bombic (vpravo) spolu odborným asistentem katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Radkem Vobrem „týrají“ na rotopedu gólmana Petra Kváču. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Co je podstatou fyzických testů, kterými jste zahájili letní přípravu?

Jedná se o základní testy funkční diagnostiky. Jinak hráči ještě na začátku a konci letní přípravy dělají silové testy, aby se vidělo, jestli se zlepšují ve fyzické připravenosti. Před začátkem přípravy mužstvo absolvovalo VO2 Max test a Wingate test, což je základní testování. Ukazatel stavu organismu, jak se dokáže adaptovat na zátěž. Není to ale nějaké dogma, že by hráči měli mít psychické trauma, pokud by je nezvládli. Je to spíše taková zpětná vazba, díky které vidíme, jak se hráči zlepšili za období letní přípravy. Testy se provádějí celoročně ve zhruba tříměsíčních cyklech. Na začátku a na konci letní přípravy, těsně před začátkem soutěžního období zhruba na začátku září, kolem Vánoc a v případě potřeby i před play off. Pokud se nám někdo nelíbí po fyzické stránce, tak ho ale pošleme na testy kdykoliv.





Prakticky celá letní příprava by měla být v kompetenci vás kondičních trenérů. Jak bude vypadat?

Bude to velká změna hlavně pro kluky. Letní tréninkový cyklus nebudou trávit společně jako jeden tým, ale budou rozděleni do skupin. Myslím si, že je to krok vpřed. Těžko je totiž možné, aby tři trenéři pohlídali třicet hráčů. To ani není v lidských silách. Tohle je dobrá forma s tím, že jsme po konzultaci s hlavním trenérem Vencou Prospalem rozdělili tým do menších celků. Můj nový kolega Tomáš Cibulka povede starší hráče, já budu mít mladší členy kádru, kteří vytvoří druhou skupinu. Třetí bude sestavena z juniorů a dorostenců, kteří jsou budoucností klubu.



Mladíky jste kondičně vedl už v minulosti v mládežnické akademii?

Ano. Na to budeme navazovat. Trénovat budeme v tříhodinových blocích. Bylo jasně stanoveno, že pro mládežnické reprezentanty bude priorita škola. Proto budeme pokračovat tak, jako se připravoval loni starší dorost, který vyhrál titul. Trénovat budeme brzy ráno, potom půjdou kluci do školu, a znovu budou trénovat zase odpoledne. Dopolední blok, který bude mít skupina jejich o něco starších spoluhráčů, tak budou mít rozdělený na dvě fáze.





Celou letní přípravu absolvujete v domácích podmínkách?

Přesně tak. Žádné soustředění není plánované. Upustili jsme od něj na základě zkušeností z minulých let. Soustředění vždycky trošku naruší program letní přípravy. Shodli jsme se na tom, že budeme trénovat jenom v domácích podmínkách.



Kdy bude první fáze letní přípravy končit?

Na konci června. Hlavně mladí hráči ale budou mít nastavený program tak, že pojedou prakticky celý rok. Ti starší skončí třicátého června. Pak bude následovat zhruba dvoutýdenní pauza s tím, že všichni dostanou individuální tréninkový plán. Na led se jde poprvé šestnáctého července.