České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli ve 49. kole první Chance ligy nad Přerovem 2:1 v prodloužení. V sobotu mají volný los, další utkání odehrají v pondělí v Prostějově (18).

Útočníci českobudějovického ČEZ Motoru Jakub Babka (vlevo ve žlutém ) a Martin Heřman se snaží prosadit před přerovským gólmanem Lukášem Klimešem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Trenérská dvojice Prospal – Totter vsadila na vítěznou sestavu z pondělní dohrávky s Litoměřicemi. To znamená s Kváčou v brance a v obraně i s šestnáctiletým mladíčkem Svachem. Jedinou změnou byla absence nemocného útočníka Endála. Na soupisku se tak nevešel obránce Kachyňa, útočník Karabáček podruhé nemohl hrát kvůli většímu počtu vyšších trestů.



První třetina nabídla vlastně už tradiční obrázek. Domácí tlačili, soupeře výrazně přestříleli, vytvořili si i několik slibných šancí, ale gól se jim dát nepodařilo.



„Měli jsme dobrý začátek a Přerov jsme zatlačili. Po našem oslabení se hra trochu vyrovnala. Potom jsme ale hráli dvě přesilovky my a byla škoda, že jsme nedali gól. Šance jsme na to měli,“ okomentoval úvodní dějství momentálně zraněný útočník Motor Miloslav Čermák.



Jenže po změně stran šli do vedení hosté. V přesilovce pět na tři se tvrdě a přesně do horního růžku trefil Krisl.

Dvojnásobnou početní výhodu pak dostali také Jihočeši. Vytvořili si sice několik hodně slibných palebných pozic, ale skórovat se jim bohužel nepodařilo. A nevyšlo to ani v další už klasické početní výhodě. Klimeš v brance soupeře působil velice jistým dojmem a projektilům z domácích holí hlavně chyběla větší přesnost. Navíc na druhé straně musel Kváča krýt gólovku Vachutky.



„Soupeř využil přesilovku pět na tři, my ne. Proto prohráváme 0:1. Navíc nás ještě podržel Kvaky v brance při samostatném nájezdu hostí. Měli bychom se víc tlačit do branky, abychom zápas otočili,“ uvedl Čermák po druhé třetině.



V závěrečném dějství jeho spoluhráči skutečně přidali. Do slibné příležitosti se proháčkoval Přikryl, ale ani on Klimeše nepřekonal.



Na větší tlak však jako by tentokrát Prospalově družině chyběla šťáva. Naopak. Několikrát musel hasit požár brankář Kváča.



Přišlo to až tři minuty před koncem. Pýchovo nahození skutečně šikovně tečoval Heřman a bylo vyrovnáno.

O dalším bodu navíc tak muselo rozhodnout prodloužení, ve kterém se parádně pod horní tyčku trefil domácí Doležal.

Branky a nahrávky: 57. Heřman (Pýcha, Pavlin), 64. Zd. Doležal – 22. Krisl (Černý, Navrátil).

Vyloučení: 4:7 (navíc host. R. Pšurný 10 min.), využití: 0:1. Rozhodčí: J. Doležal, Valenta – Pechánek, Bohuněk. Diváci: 5306.

ČEZ Motor: Kváča – M. Jandus, Vydarený, Svach, Pýcha, Pavlin, V. Prospal ml. – Babka, Šimánek, J. Doktor – R. Přikryl, Gilbert, M. Novák – Zd. Doležal, Bradley, Heřman – P. Novák, Dančišin, Beránek. Trenéři V. Prospal st. a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal st. (Motor): "Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, který bojuje o osmičku. Přerov má vysoké mužstvo, které hraje agresivní hokej. I kvůli naší zvýšené marodce to bylo složité. Soupeř využil přesilovku pět na tři, což se nám nepodařilo. Jsme šťastní, že jsme zápas dotáhli do prodloužení a získali dva body."

Vladimír Kočera (Přerov): "Dostat vyrovnávací gól čtyři minuty před koncem samozřejmě zamrzí. Ale objektivně vzato, první třetina nám vůbec nevyšla. Ve druhé bylo na obou stranách hodně vyloučených a ve třetí, kterou jsme paradoxně měli nejvíce pod kontrolou, jsme inkasovali vyrovnávací gól. V prodloužení bylo domácí šťastnější a musíme jim pogratulovat k vítězství."