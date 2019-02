České Budějovice – Povinnost zvládli. Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli nad posledním celkem tabulky první Chance ligy Kadaní 4:1 a díky tříbodovému zisku se posunuli na třetí příčku tabulky. Tu budou hájit v sobotu v přímém duelu o tuto pozici na Kladně (16), poté následuje týdenní reprezentační přestávka. Po ní budou Jihočeši hostit netradičně v neděli 10. února Havířov (16.30).

Takhle slavili gólmani ČEZ Motoru Jan Strmeň (vlevo) a Petr Kváča spolu s fanoušky vítězství 4:1 nad Kadaní. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Byl to zápas, který prostě nemohl nadchnout. Kadaň nebodovala už v sedmnáctém utkání v řadě a je vůbec otázkou, jestli má její působení ve druhé nejvyšší soutěže nějaký smysl…



Jihočeši rozhodně nešlapali na plynový pedál úplně naplno, přesto outsidera výrazně přehrávali. Další věc je ale koncovka, se kterou se nadále pořádně trápí. Pokud je poměr střel na branku 53:14, měl by mít zápas o něco klidnější průběh. Ještě patnáct minut před koncem to přitom bylo pouze 2:1. „Chtěli jsme tři body, tři body máme. Ale nemyslím si, že to bylo z naší strany moc ke koukání,“ připustil i trenér vítězného celku Václav Prospal. „Výkon měl k ideálu daleko, ale tři body, které jsme chtěli, tak máme. To pro nás bylo z tohoto utkání to nejdůležitější,“ dodal.



Hostující asistent trenéra Miroslav Novák byl přes porážku s výsledkem i průběhem zápasu spokojen. „Vzhledem k situaci, v jaké jsme, tak jsme podali bojovný výkon. Kvalita ale byla samozřejmě na straně soupeře a vyhrál zaslouženě. Jsem však rád za to, že kluci makali. Jsme v situaci, že si vážíme každého zápasu, kdy máme delší dobu o co hrát. Po odchodu několika našich hráčů jsme měli utkání, která byla rozhodnutá hned po první třetině. Soupeř byl lepší, ale jsem rád, že náš mladý tým utkání odbojoval,“ nestaví si v Kadani rozhodně žádné vzdušné zámky.



Přestože měl Motor zápas prakticky ve své moci, v kolonce vyloučení si připsal osm dvouminutových položek a k tomu ještě navíc osobní desetiminutový trest obránce Pavlina. „Celkově nám v utkání speciální formace moc nešly. I když jsme v početní výhodě dali jeden gól, tak naší straně byla nevyužitá přesilovka pět na tři. Nebyl tam z naší strany takový ten zabijácký instinkt. Vyloučení z naší strany byla zbytečná. Kdybychom je udělali v play off, tak by nás to klidně mohlo stát zápas. Z naší strany to byla určitě nedisciplinovanost,“ uznal Prospal.



V dresu Kadaně nastoupil také útočník Ondřej Šulek, jenž na severu Čech hostuje právě z Motoru. S jeho využitím v závěru sezony ale českobudějovický klub nepočítá. „Mluvili jsme o něm, ale rozhodli jsme se, že ho na závěr sezony půjčíme druholigovému Tábor, kam by měl mít střídavý start,“ vysvětlil Prospal.