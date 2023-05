Šestadvacetiletý forvard prošel ve své rozvíjející se kariéře všemi mládežnickými reprezentacemi České republiky včetně té nejstarší, kam nahlédl coby kapitán plzeňské juniorky. V následující sezoně 2016-2017 už brázdil také prvoligové kluziště v barvách Slavie Praha. Právě druhá nejvyšší soutěž byla od té doby jeho domovským přístavem a postupně v ní odehrál v barvách Slavie Praha, Ústí nad Labem a Třebíče 242 zápasů s bilancí 87 kanadských bodů. S druhou ligou přišel Václav Krliš do styku ve 39 utkáních díky svým výjezdům do Klatov a dvěma zápasovým epizodám v Děčíně. Předloni si dokonce zapsal do statistik i jeden extraligový start za mateřskou Plzeň proti Liberci (1:4).

Svou další hokejovou kapitolu nyní rozepíše rtuťovitý útočník právě v Táboře. „Jsme rádi, že se nám podařilo přivést takto kvalitního útočníka s dlouhodobou zkušeností z Chance ligy,“ prohlásil na adresu Václava Krliše generální manažer HC Tábor Aleš Krátoška. „Vítáme ho v Táboře a věříme, že se mu u nás bude dařit,“ dodal.

Nový muž už má u Jordánu za sebou dva tréninky pod vedením staronového kouč A-týmu HC Tábor Tomáše Matušíka. Na nadcházející sezonu v táborském dresu se podle svých slov hodně těší. „Vím, že Tábor má už několik let velké ambice. Rozhodně nejdu úplně do neznáma; dřív jsem se tady byl na nějaké zápasy podívat, a mám tu známé. Navíc jsem tady hrál jako soupeř a upřímně řečeno, vždycky to tu pro nás bylo nepříjemné. Z opačné strany to ale musí být opravdu moc fajn,“ uvedl Václav Krliš.