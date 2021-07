Zkušený třiatřicetiletý hráč na sebe strhl pozornost táborských fanoušků v tehdy postupové sezoně 2008 – 2009, kdy se stal s 23 body ve 38 zápasech nejproduktivnějším obráncem kohoutů a výrazně tak přispěl k posunu do první ligy. V následujících dvou sezonách odehrál Petr Zíb za táborský tým 29 zápasů, ale za výraznějším zápasovým vytížením jezdil do druholigového Vajgaru Jindřichův Hradec.

Po nechvalně známém konci tehdejší táborské anabáze v první lize se ofenzivní obránce objevil v přípravě sousedního Písku, namísto angažmá u Otavy se ale vydal za hranice, konkrétně do rumunského klubu HSC Csikszereda, který tehdy působil v mezinárodní MOL lize.

Po jediné sezoně na Balkáně českobudějovický odchovanec poprvé zakotvil ve francouzském Amnéville hrajícím tehdy druhou nejvyšší soutěž. Odtud si to namířil do Německa za angažmá v třetiligovém Piranhas Drážďany, záhy se ale vrátil na předchozí francouzskou štaci a v dresu Amnéville – už o soutěž níž – strávil čtyři úspěšné sezony.

Před ročníkem 2018 – 2019 se Petr Zíb rozhodl pro změnu v rámci soutěže a odešel do Valenciennes, kde nosil na dresu kapitánské céčko. V uplynulém ročníku odehrál jeho tým vinou koronavirové pandemie jediné utkání, které zároveň zapečetilo zahraniční účinkování vytáhlého beka.

Hokej však Petra Zíba rozhodně neomrzel, ba naopak. Díky tomu se otevřel prostor pro jeho návrat do táborských služeb. „Deset let v zahraničí už mi stačilo a rozhodl jsem se pro návrat do Česka. S hokejem jsem končit nechtěl, ale Tábor byl vlastně jedinou alternativou, o které jsem uvažoval. Proto jsem rád, že ta nabídka přišla a domluvili jsme se. Moc se těším,“ prohlásil produktivní bek.

První oficiální trénink na ledě absolvují táborští hokejisté v pondělí 2. srpna.